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الحكومة: حافز 22 ألف جنيه حدا أقصى للملاكى و45 ألفا للتاكسى بمبادرة الإحلال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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الأربعاء 24 مارس 2021 - 40 : 01 م
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أخبار البلد
رئيس الوزراء يحذر المواطنين من زيادة إصابات كورونا في رمضان
الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:26 م
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نورهان خفاجي
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