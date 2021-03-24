جيب تطرح رانجلر ماجنيتو الكهربائية.. صور

كشفت شركة جيب، عملاق صناعة السيارات الأمريكية، عن أربع سيارات اختبارية جديدة تمهيدًا لتدشينها في فعالية إيستر جيب سفاري السنوية، وهي سيارات بنزين وأخرى كهربائية بهدف إنعاش حركة المبيعات لديها.









وأعلنت عن السيارة جيب جيبستر كوماندو بيتش موديل 1968، والتي حصلت على عملية تجديد متقنة للطلاء والداخلية، بجلود حمراء جذابة وتقنيات عصرية، كما حدثت جيب محرك 4 سلندر 4000 سي سي تيربو لرفع قوته بـ 25% إلى 340 حصانا.











وأزاحت جيب الستار أيضا عن رانجلر ماجنيتو الكهربائية الجديدة المزودة بأربع حزم بطاريات موزعة بشكل ذكي حول الشاسيه بسعة إجمالية 70 كيلوواط\س، مع محرك كهربائي بقوة 285 حصانا وعزم دوران 360 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوي 6 سرعات، وتتسارع ماجنيتو من الصفر إلى 100 كلم\س في 6.8 ثانية.













وقامت جيب بالترويج لإصدار رانجلر بيلز البرتقالي، وكما هو واضح من الاسم، تتميز السيارة بلمسات برتقالية في الخارج والداخل، كما تخلت عن النوافذ الخلفية والجانبية وحصلت على شعارات ورسومات خارجية حصرية، وتأتي السيارة بنفس محرك 6 سلندر 3.6 لتر المعتاد في مجال رانجلر بقوة 285 حصانا وعزم 353 نيوتن متر.وجاء إصدار آخر من جيب تحت اسم جلادياتور روبيكون Red Bare المجهز بتعديلات مختلفة للقيادة على التضاريس الوعرة، مع محرك 6 سلندر إيكو ديزل سعة 3000 سي سي بقوة 260 حصانا وعزم دوران 600 نيوتن متر.