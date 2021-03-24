طلاب من أجل مصر يهدون رئيس جامعة بني سويف درعا من تصميمهم ويثنون على دعمه لهم

أهدى طلاب "من أجل مصر"، الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، درعًا قامت إحدى الطالبات بتصميمه يدويًا عقب حضورها دورات اليوم الواحد التي عُقدت على مدار 10 أيام.





وقال الدكتور منصور حسن، إن الهدف من عقد تلك الدورات أن يكون الطالب مدركًا لجوانب المجتمع بما فيها الاقتصادي والإداري وغيرها ما يساهم في تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، ومن هنا جاءت فكرة إقامة تلك الدورات المكثفة في صورة محاضرات متنوعة وتأهيلهم لسوق العمل بتلك الدورات المجانية التي تحرص الجامعة على عقدها باستمرار.





وأثنى الدكتور أحمد فاروق، منسق عام طلاب من أجل مصر، على دعم الدكتور منصور حسن دورات اليوم الواحد التي عُقدت خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت الطالبة إيمان سليمان بعد حضورها لتلك الدورات من عمل مشروع صغير قامت بتنفيذه عمليًا للمشغولات اليدوية.





ووجه الطلاب، الشكر إلى رئيس الجامعة لدعمه ومجهوداته عقد تلك الدورات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج.