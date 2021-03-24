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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف في القرى والمدن..صور

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:15 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.

من جانبه، أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الرصف بالمدينة، وتم رصف شوارع المدينة بالطوب البوبية، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات.

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الانتهاء من أعمال الرصف بشارع المركز بالمدينة، وتم فرد الطبقة الإسفلتية النهائية، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري بإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق، لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار أعمال الرصف بقرية البكاتوش والتوابع، وتم وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق عزبة أبو حميد، وتوسيع الطريق قدر المستطاع، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة
محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف في القرى والمدن..صور
محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف في القرى والمدن..صور
محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف في القرى والمدن..صور
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