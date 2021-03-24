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مرأة

في اليوم العالمي للسل.. تعرف على أبرز أسبابه

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:18 م
اسباب السل
اسباب السل
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نهى هجرس
يحتفي العالم اليوم في الـ 24 من مارس، باليوم العالمي للسل يعتبر السل من الأمراض المعدية الخطيرة التي تصيب رئتيك بشكل رئيسي، وتنتقل البكتيريا المسببة لمرض السل من شخص إلى آخر من خلال قطرات صغيرة تنطلق في الهواء عن طريق السعال والعطس.

تقاوم العديد من سلالات السل الأدوية الأكثر استخدامًا لعلاج المرض، ويجب على الأشخاص المصابين بالسل النشط تناول عدة أنواع من الأدوية لعدة أشهر للقضاء على العدوى ومنع تطور مقاومة المضادات الحيوية.

وكشفًا لما قدمه موقع .mayoclinic.org إليكم ابرز اسباب الإصابة بالسل...

يحدث مرض السل بسبب البكتيريا التي تنتشر من شخص لآخر من خلال قطرات مجهرية تنطلق في الهواء، ويمكن أن يحدث هذا عندما يسعل شخص يعاني من الشكل النشط غير المعالج من السل أو يتكلم أو يعطس أو يبصق أو يضحك أو يغني.

على الرغم من أن مرض السل معدي ، إلا أنه ليس من السهل التقاطه، ومن المرجح أن تصاب بالسل من شخص تعيش معه أو تعمل معه أكثر من شخص غريب، ومعظم الأشخاص المصابين بالسل النشط والذين تلقوا العلاج الدوائي المناسب لمدة أسبوعين على الأقل لم يعدوا معديين.

فيروس نقص المناعة البشرية والسل
منذ الثمانينيات ، زاد عدد حالات الإصابة بالسل بشكل كبير بسبب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ، الفيروس المسبب لمرض الإيدز، تؤدي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى تثبيط جهاز المناعة ، مما يجعل من الصعب على الجسم السيطرة على بكتيريا السل، نتيجة لذلك ، يكون الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر عرضة للإصابة بالسل والتقدم من المرض الكامن إلى المرض النشط أكثر من الأشخاص غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

السل المقاوم للأدوية
السبب الآخر الذي يجعل السل لا يزال قاتلًا رئيسيًا هو زيادة سلالات البكتيريا المقاومة للأدوية، منذ أن تم استخدام المضادات الحيوية الأولى لمحاربة السل منذ أكثر من 60 عامًا ، طورت بعض جراثيم السل القدرة على البقاء على قيد الحياة على الرغم من الأدوية ، وتنتقل هذه القدرة إلى أحفادها.

تظهر سلالات السل المقاومة للأدوية عندما يفشل المضاد الحيوي في قتل جميع البكتيريا التي يستهدفها، تصبح البكتيريا الباقية على قيد الحياة مقاومة لهذا الدواء المعين والمضادات الحيوية الأخرى في كثير من الأحيان، وطورت بعض بكتيريا السل مقاومة للعلاجات الأكثر استخدامًا ، مثل أيزونيازيد وريفامبين.

طورت بعض سلالات السل أيضًا مقاومة للأدوية الأقل شيوعًا في علاج السل ، مثل المضادات الحيوية المعروفة باسم الفلوروكينولونات والأدوية القابلة للحقن بما في ذلك الأميكاسين والكابريوميسين (كاباستات)، غالبًا ما تستخدم هذه الأدوية لعلاج الالتهابات التي تقاوم الأدوية الأكثر شيوعًا.

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