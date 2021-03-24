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أخبار البلد

الإرشاد الوظيفى وريادة الأعمال في جلسة نقاش مفتوحة بـ القومى للمرأة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقد المجلس القومى للمرأة جلسة حوار مفتوح عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال بالتعاون مع الدكتورة إيمان مرسى استشاري التوجيه والارشاد الوظيفي، وذلك في ختام مجموعة الفيديوهات التى اطلقها المجلس خلال الفترة الماضية من خلال إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس عبر منصات التواصل الإجتماعى ( فيسبوك ).

وناقشت الجلسة تنظيم الوقت والتعرف على الذات والقدرات الشخصية وكيفية وضع الأهداف والتخطيط السليم و التعرف على أنواع الوظائف لإختيار ما يناسب كل شخصية،  وكيفية تحويل الفكرة إلى نموذج عمل، كذلك أهمية تكوين شبكة معارف، والتعرف على الوسائل المتاحة في المجتمع و التى تساعد الأفراد على الحصول على الوظيفة الملائمة .

وانتهت الجلسة باعداد تطبيق للحضور حول أهم الأشياء المحببة اليهم للقيام بها والأشياء اللاتى يتقنن عملها بهدف  تحديد المجالات التى يستطيع كل فرد العمل فيها.

يشار إلى ان المجلس كان قد اطلق مجموعة فيديوهات توعوية فى إطار إهتمامه بقضية التمكين الاقتصادى للمرأة كمحور أساسي للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وتضمنت الفيديوهات عدة موضوعات منها توعية السيدات بكيفية العودة إلى سوق العمل ، وكيفية تقييم الذات ، ومعرفة المميزات الشخصية ، وما هى الوظيفة المناسبة لكل شخصية ، وسبل عرض المهارات والأفكار المطلوبة لتصبح المرأة رائدة أعمال.
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