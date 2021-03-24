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محافظات

محافظ الشرقية يكلف بشفط وكسح تراكمات المياه بسوق أبو عامر بمنطقة الصيادين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق أعمال شفط وكسح تراكمات المياه بسوق أبو عامر بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لسرعة شفط تراكمات المياه من الشوارع حرصًا على صحة المواطنين من انتشار الروائح الكريهة.


وجه المحافظ، الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية إحتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.


من جانبه قام المحاسب محمد الأباصيري رئيس حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع مسؤلي قسم الإشغالات برئاسة الحي برفع الباعة الجائلين من الطريق بمنطقة سوق أبو عامر لتسيير حركة مرور السيارات وعبور المواطنين لحين الإنتهاء من أعمال شفط وكسح تراكمات المياه في أسرع وقت والناتجة عن أعمال حفر بالمنطقة لتوصيل كابلات كهرباء أرضيه، مما تسببت في ظهور المياه الجوفية التي أدت إلى تراكم المياه في المنطقة وإعاقة الحركة المرورية.


وقدم الأهالي الشكر للجهاز التنفيذي لسرعة الإستجابة وتقديم الحلول العاجلة للمشكلات التي تواجههم بشكل يومي والعمل على حلها في أسرع وقت 


علي جانب أخر تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،اليوم، تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة للمرة الأولي بالمراكز الـ٦ الجديدة بالمحافظة، من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، www.egcovac.mohp.gov.eg،
وفقا للفئات المستحقة لتلقي التطعيم بلقاح كورونا، من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن. 


أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قام بالمرور علي المركز المخصص بمستشفي السعديين المركزي، لمتابعة بدء فاعليات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا كوفيد١٩، وتفقد الأماكن المختلفة بالمركز، والتأكد من جاهزية المركز والفرق الطبية، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، كما قام بمعاينة خطوط السير، والتأكد من توافر معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، ومن توافر الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للحفاظ علي صحة المواطنين.


وأوضح الدكتور هشام مسعود بأنه تم تجهيز عدد ٦ مراكز طبية أخرى بالمحافظة، بخلاف مكتب صحة ثان الزقازيق، لحصول المواطنين علي لقاح كورونا، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، وهم "المركز الطبي ببلبيس، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي بأبو حماد، ومركز صحي العاشر أول بالعاشر من رمضان، وقسم الحميات بمستشفي ههيا المركزي، ووحدة الفيروسات الكبدية سابقًا بمستشفي السعديين المركزي".

محافظ الشرقية يكلف بشفط وكسح تراكمات المياه بسوق أبو عامر بمنطقة الصيادين
محافظ الشرقية يكلف بشفط وكسح تراكمات المياه بسوق أبو عامر بمنطقة الصيادين
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