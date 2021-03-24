تمريض حلوان تعلن موعد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعلنت جامعة حلوان عن بدء الدراسة بجميع كليات الجامعة، اعتمادًا على نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث سيكون التعليم الإلكتروني بنسبة 60% والحضور بالجامعة بنسبة 40% .





وأكدت الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، انتظام الدراسة بالفصل الثاني في الكلية، وأنها تعمل بنظام "الاون لاين" خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.









وأشارت الى أن الكنترولات بالكلية انتظمت في أعمالها بالتوازي مع عقد الامتحانات، موضحةً أن طلاب الفرقة الرابعة أجروا الامتحانات إلكترونيًا، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات وأنه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق لإعلانها في اقرب وقت.



