نشرة الفن| عمر كمال يعلق على الانتقادات الموجهة له .. وإصابة الممثل الهندي عامر خان بـ كورونا

وفاة والدة المخرج محمد بكير

كشف الفنان شريف ادريس عن رحيل والدة المخرج محمد بكير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال شريف: "والدة الصديق المخرج الكبير محمد بكير في ذمة الله، الله يرحمها ويحسن إليها".

وكان المخرج محمد بكير قدم العام الماضى مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.



أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون، تفاصيل الحفل السنوي لتوزيع جوائز البافتا في نسخته الـ74، المقرر إقامته 11 أبريل المقبل في قاعة رويال الملكية بلندن بحسب موقع فاريتي.







وقررت الأكاديمية توزيع الجوائز هذا العام، عبر حفلين، يقام الأول يوم 10 أبريل، وتستضيفه كلارا أمفو مذيعة راديو بي بي سي، وينضم لها قائمة من الضيوف التي لم يعلن عن أسمائها حتى الآن، للاحتفاء بالأعمال المرشحة.





وسيتم الكشف عن 8 فائزين في الحفل الأول من جوائز البافتا، فيما ستعلن باقي الجوائز في الليلة الثانية التي تقام يوم 11 أبريل، ويستضيفها المذيعان إديث بومان وديرموت أوليري، وسيتم بثها عبر محطة بي بي سي1.







وجهت الفنانة إلهام شاهين ، رسالة مؤثرة لكل نساء العالم من خلال مسلسل " زى القمر " .



وكتبت الفنانة إلهام شاهين من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام" قائلة: " لكل امرأه لكل نساء الدنيا ما تيأسيش وما تستسلميش لازم تبقى محاربة لو في مرض هننتصر عليه ، أوعى تعتمدى علي الراجل في شئ .. لو فيه مشكله زوجيه أو مشكله عاطفية" وكتبت الفنانة إلهام شاهين من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام" قائلة: "



