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فن

نشرة الفن| عمر كمال يعلق على الانتقادات الموجهة له .. وإصابة الممثل الهندي عامر خان بـ كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:28 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

وفاة والدة المخرج محمد بكير

كشف الفنان شريف ادريس عن رحيل والدة المخرج محمد بكير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وقال شريف: "والدة الصديق المخرج الكبير محمد بكير في ذمة الله، الله يرحمها ويحسن إليها". 

وكان المخرج محمد بكير قدم العام الماضى مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون، تفاصيل الحفل السنوي لتوزيع جوائز البافتا في نسخته الـ74، المقرر إقامته 11 أبريل المقبل في قاعة رويال الملكية بلندن بحسب موقع فاريتي.


وقررت الأكاديمية توزيع الجوائز هذا العام، عبر حفلين، يقام الأول يوم 10 أبريل،  وتستضيفه كلارا أمفو مذيعة راديو بي بي سي، وينضم لها قائمة من الضيوف  التي لم يعلن عن أسمائها حتى الآن، للاحتفاء بالأعمال المرشحة.


وسيتم الكشف عن 8 فائزين في الحفل الأول من جوائز البافتا،  فيما ستعلن باقي الجوائز في الليلة الثانية التي تقام يوم 11 أبريل، ويستضيفها المذيعان إديث بومان وديرموت أوليري، وسيتم بثها عبر محطة بي بي سي1.


أوعى تعتمدى على الراجل.. إلهام شاهين توجه رسالة مؤثرة لـ نساء العالم
وجهت الفنانة إلهام شاهين ، رسالة مؤثرة  لكل نساء العالم من خلال مسلسل " زى القمر "  .

وكتبت الفنانة إلهام شاهين من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام" قائلة: "لكل امرأه لكل نساء الدنيا ما تيأسيش وما تستسلميش لازم تبقى محاربة لو في مرض هننتصر عليه ، أوعى تعتمدى علي الراجل في شئ .. لو فيه مشكله زوجيه أو مشكله عاطفية"

إصابة الممثل الهندي عامر خان بفيروس كورونا
أصيب الممثل الهندي الشهير عامر خان، بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل المنزلي وفق ما أعلنه المتحدث باسمه ونشره موقع فاريتي الأمريكي.

وقال المتحدث باسم عامر خان، إن الممثل الذي يبلغ من العمر 56 عاما، ثبتت إصابته بكوفيد 19، لكنه بخير حاليا ويتبع كل الإجراءات الطبية، مشيرا إلى ضرورة أن يخضع كل من تواصل معه خلال الفترة الماضية إلى الفحص للتأكد من سلامتهم.


عمر كمال : الناس محسساني إني كافر .. و بطلت أدخل المسجد بسببهم
علق الفنان عمر كمال ، على الانتقادات التى وجهت له بعد نشر صورة له بصحبة الشيخ مبروك عطية .

وقال الفنان عمر كمال "اتصورت صورة وأتشرفت بده مع فضيلة الشيخ مبروك عطية في  لقاء هيتذاع معاه فى رمضان إن شاء الله وحلقة كلها خير وكلام محترم .. كلام الناس وتعليقاتهم حسستني أنه متصور مع يهودى أو كافر أو مرتد ".

واضاف ، " كومنتات  ازاى ده يتصور مع ده !! مع أنى مش وحش للدرجة ديه .. زى بالظبط ما خلونى أبطل أفكر أصلى فى المسجد أول ما أخش بحس أنى إنسان منبوذ والناس بتبصلى بصة غريبة لدرجة سمعت واحد بيقول للتانى اقف جمبه انت لاحسن ربنا ميتقبلشى منى صلاة !! ".
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