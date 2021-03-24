جامعة الفيوم: تواصل فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم

شهد الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لطب الفم، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، و نظمتها كلية طب الأسنان، تحت إشراف الدكتور محسن أبي الحسن المشرف على الكلية ويشارك فيها عدد من أطباء الأسنان وطلبة الكلية.









صرح أ.د خالد عطا الله بأن احتفال الجامعة باليوم العالمي لصحة الفم تضمن عددا من الفعاليات التوعوية والطبية التى تسهم فى رفع الوعي بصحة الفم والأسنان لدى قطاع كبير من الطلاب والعاملين بالجامعة عن طريق تنظيم عدد من الفعاليات، وورش العمل، وإجراء الكشوف الطبية، وتقديم النصائح الصحية للمحافظة على صحة الفم والأسنان.









من جانبها قالت الدكتور علياء محروس وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الكلية نظمت عدة فعاليات وأنشطة متعلقة بصحة الفم والأسنان؛ منها محاضرات لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة، وورش عمل توعية لعدد من أطفال حضانة الكلية بالإضافة لتقديم عدد من أدوات العناية بالفم للمشاركين بالفعاليات.











