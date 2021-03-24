علاج المرض النفسي وأشد أنواعه

يختلف الأشخاص الأصحاء اختلافًا كبيرًا في شخصيتهم العامة ومزاجهم وسلوكهم، ويختلف كل شخص أيضًا من يوم لآخر ، حسب الظروف، ومع ذلك ، فإن التغيير الكبير المفاجئ في الشخصية و / أو السلوك ، لا سيما التغيير الذي لا يرتبط بحدث واضح ، غالبًا ما يشير إلى وجود مشكلة نفسية.

تصرفات المريض النفسي

ويمكن تصنيف التغييرات في الشخصية والسلوك تقريبًا على أنها واحدة مما يلي:





ارتباك أو هذيان

أوهام

الكلام أو السلوك غير المنظم

الهلوسة

الحالة المزاجية المتطرفة (مثل الاكتئاب أو الهوس)

هذه الفئات ليست اضطرابات، إنها مجرد طريقة واحدة ينظم بها الأطباء أنواعًا مختلفة من التفكير والكلام والسلوك غير الطبيعي، ويمكن أن تحدث هذه التغييرات في الشخصية والسلوك بسبب مشاكل صحية جسدية أو عقلية.





قد يكون لدى الأشخاص أكثر من نوع واحد من التغيير على سبيل المثال ، يعاني الأشخاص المصابون بالارتباك بسبب تفاعل دوائي أحيانًا من الهلوسة ، وقد يعاني الأشخاص المصابون بتقلبات مزاجية متطرفة من أوهام.





الارتباك والهذيان

يشير الارتباك والهذيان إلى اضطراب في الوعي، أي أن الناس أقل وعيًا ببيئتهم ، واعتمادًا على السبب ، قد يكونون مضطربين بشكل مفرط وعدوانيين أو نعسان وبطيئين، يتناوب بعض الأشخاص بين أن يكونوا أقل يقظة وأن يكونوا يقظين بشكل مفرط، يبدو تفكيرهم غائما وبطيئا أو غير مناسب، لديهم صعوبة في التركيز على الأسئلة البسيطة ويكونون بطيئين في الاستجابة، قد يكون الكلام غير واضح في كثير من الأحيان ، لا يعرف الناس ما هو اليوم ، وقد لا يتمكنون من تحديد مكانهم، لا يستطيع البعض إعطاء أسمائهم.





غالبًا ما ينتج الهذيان عن مشكلة جسدية خطيرة حديثة التطور أو رد فعل لدواء ، خاصة عند كبار السن، يحتاج الأشخاص المصابون بالهذيان إلى عناية طبية فورية، إذا تم تحديد سبب الهذيان وتم تصحيحه بسرعة ، فغالبًا ما يتم حل الهذيان.





أوهام

الأوهام هي معتقدات خاطئة ثابتة لدى الناس على الرغم من الأدلة على عكس ذلك، تستند بعض الأوهام إلى سوء تفسير التصورات والتجارب الفعلية ، قد يشعر الناس بالاضطهاد ، معتقدين أن شخصًا خلفهم في الشارع يلاحقهم أو أن حادثًا عاديًا هو تخريب متعمد، يعتقد أشخاص آخرون أن كلمات الأغاني أو المقالات الصحفية تحتوي على رسائل تشير إليهم على وجه التحديد.





تبدو بعض المعتقدات أكثر منطقية ويمكن أن يكون من الصعب تحديدها على أنها أوهام لأنها قد تحدث أو حدثت في الحياة الواقعية، على سبيل المثال ، أحيانًا ما يتبع المحققون الحكوميون الأشخاص أو يتعرضون للتخريب من قبل زملاء العمل، في مثل هذه الحالات ، يمكن تحديد الاعتقاد على أنه وهم من خلال مدى قوة الناس في اعتقادهم على الرغم من وجود أدلة على عكس ذلك.





كلام مشوش

يشير الكلام غير المنظم إلى الكلام الذي لا يحتوي على الروابط المنطقية المتوقعة بين الأفكار أو بين الأسئلة والأجوبة، على سبيل المثال ، قد يقفز الناس من موضوع إلى آخر دون الانتهاء من فكرة، قد تكون الموضوعات مرتبطة قليلًا أو غير مرتبطة تمامًا في حالات أخرى ، يستجيب الأشخاص لأسئلة بسيطة بإجابات طويلة ومتجولة ومليئة بالتفاصيل غير ذات الصلة، قد تكون الإجابات غير منطقية أو غير متماسكة تمامًا. يختلف هذا النوع من الكلام عن صعوبة التعبير عن اللغة أو فهمها ( فقدان القدرة على الكلام ) أو تكوين الكلمات ( عسر التلفظ ) الذي يسببه اضطراب في الدماغ مثل السكتة الدماغية.





في بعض الأحيان ، لا يعتبر سوء الكلام أو المراوغة المتعمدة أو الوقاحة أو الدعابة عن قصد كلامًا غير منظم.





سلوك مشوش

يشير السلوك غير المنظم إلى القيام بأشياء غير عادية تمامًا (مثل الصراخ والشتائم بدون سبب واضح) أو عدم القدرة على التصرف بشكل طبيعي، يعاني الأشخاص ذوو السلوك غير المنظم عادةً من صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية (مثل الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة أو الحصول على الطعام).





الهلوسة

تشير الهلوسة إلى سماع أشياء غير موجودة بالفعل أو رؤيتها أو شمها أو تذوقها أو الشعور بها، أي أن الناس يدركون الأشياء ، على ما يبدو من خلال حواسهم ، والتي لا تنتج عن منبه خارجي، يمكن أن يشارك أي معنى، تشمل الهلوسة الأكثر شيوعًا سماع أشياء (هلوسة سمعية) ، وعادة ما تكون أصواتًا، غالبًا ما تقدم الأصوات تعليقات مهينة حول الشخص أو تأمره بفعل شيء ما.





ليست كل الهلوسة ناتجة عن اضطراب عقلي، من المرجح أن تكون بعض أنواع الهلوسة ناتجة عن اضطراب عصبي ، على سبيل المثال ، قبل حدوث النوبة ، قد يشم الناس شيئًا ما عندما لا توجد رائحة (هلوسة شمية).





الحالة المزاجية المتطرفة

تشمل حالات المزاج المتطرفة نوبات الغضب ، وفترات من الابتهاج الشديد ( الهوس ) أو الاكتئاب ، وعلى العكس من ذلك ، التعبير المستمر عن القليل من المشاعر أو انعدامها (الظهور غير المستجيب أو اللامبالي).