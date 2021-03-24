ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الكويت.. شركة المرافق العمومية : توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100 % عن 2020

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:29 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة المرافق العمومية الكويتية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 ووافقت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100 في المئة من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وذكرت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، نشرته وكالة أنباء الكويت، بمناسبة انعقاد عموميتها أنها حققت أرباحا صافية بلغت 6ر5 مليون دينار كويتي (نحو 5ر18 مليون دولار أمريكي) عن العام 2020.

وأوضحت أن اجمالي الإيرادات المسجلة بلغت 5ر10 مليون دينار (نحو 7ر34 مليون دولار) خلال 2020 بالإضافة إلى زيادة حقوق المساهمين بنسبة بلغت 16 في المئة مضيفة أن اجمالي صافي الربح التشغيلي للشركة عن 2020 بلغ 1ر7 مليون دينار (نحو 5ر23 مليون دولار).

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد العبدالجادر قوله إنه على الرغم من المصاعب الخاصة بجائحة فيروس كورونا خلال العام 2020 إلا أن الشركة استمرت في عملها التشغيلي.

وأضاف العبدالجادر أن تلك الأعمال أثمرت عن زيادة نسبة إشغال مدينة العمالة الوافدة بمنطقة الشدادية من 48 في المئة سنة 2019 إلى 90 في المئة في 2020 وصيانة مبنى سوق الذهب وتحسين الخدمات المقدمة لشاغليه ومرتاديه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها وسط انخفاض للمؤشر العام

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

تعرف على أداء أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.. تفاصيل

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

اقتصاد الإمارات.. 12.73 مليار درهم أرباح نقدية للمساهمين بـ4 بنوك

اقتصاد الكويت.. البنك الأهلي المتحد يحقق 29.7 مليون دينار أرباحا صافية عن 2020

ترشيحاتنا

كيا تطرح K8 الجديدة بدفع رباعي بديلا لـ كادينزا .. صور

حقيقة صادمة عن كوكب الأرض

صدمة كبرى في الصباح.. الكشف عن ظهور سلالة جديدة لـ كورونا في بلجيكا

المبعوث الأممي لدى ليبيا يشيد بالدور المصري

الحكومة: امتحان تجريبي للثانوية العامة بنفس الإجراءات المتبعة في الامتحان الرسمي

أسبوع وتنتهى المهلة.. تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء

Advertisements

العناية الإلهية أنقذته .. لحظة سقوط طفل من الدور الثاني عشر حيا .. شاهد

هنفصل الإنترنت .. قرار جديد لمحاربة الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

السيسي: سد النهضة قضية حياة.. ونرفض سياسة الأمر الواقع

الموجة الثالثة لـ كورونا.. هل تتخذ الحكومة تدابير جديدة في رمضان؟

الحكومة: امتحان تجريبي للثانوية العامة بنفس الإجراءات المتبعة في الامتحان الرسمي

المتهمة بخطف رضيع من مستشفى بالسيدة: أردت إثبات زواجي العرفي بتبني طفل

غضب زمالكاوي من محمد منير.. اعرف السبب

رئيس الوزراء يحذر المواطنين من زيادة إصابات كورونا في رمضان

بعد انخفاضها لأشهر.. قفزة بإصابات كورونا في السعودية

45 مليون مستفيد.. التموين تكشف إجراءات استخراج البطاقات للمواطنين | فيديو

إلكترونية بنظام اوبن بوك .. وزير التعليم يعلن قراره النهائي بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021

حروق مؤلمة .. سيدة تحذر الشباب من شاحن الهاتف بعد انفجاره و إصابة ابنتها بتشوهات .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للسل.. تعرف على أبرز أسبابه

بـ مكياج لافت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

كيا تطرح K8 الجديدة بدفع رباعي بديلا لـ كادينزا .. صور