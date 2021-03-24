اقتصاد الكويت.. شركة المرافق العمومية : توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100 % عن 2020

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة المرافق العمومية الكويتية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 ووافقت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100 في المئة من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

وذكرت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، نشرته وكالة أنباء الكويت، بمناسبة انعقاد عموميتها أنها حققت أرباحا صافية بلغت 6ر5 مليون دينار كويتي (نحو 5ر18 مليون دولار أمريكي) عن العام 2020

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وأوضحت أن اجمالي الإيرادات المسجلة بلغت 5ر10 مليون دينار (نحو 7ر34 مليون دولار) خلال 2020 بالإضافة إلى زيادة حقوق المساهمين بنسبة بلغت 16 في المئة مضيفة أن اجمالي صافي الربح التشغيلي للشركة عن 2020 بلغ 1ر7 مليون دينار (نحو 5ر23 مليون دولار)

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ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد العبدالجادر قوله إنه على الرغم من المصاعب الخاصة بجائحة فيروس كورونا خلال العام 2020 إلا أن الشركة استمرت في عملها التشغيلي .