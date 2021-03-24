الأحد.. بدء الجرعة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال في المنيا

اعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بدء استعدادات مديرية الصحة لتنفيذ الجرعة الثانية، من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف الاطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، وذلك في الفترة من 28 حتى 31 مارس 2021، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.





وأكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على استمرار الفرق الطبية في الحملة تطعيم الأطفال لتحقيق المستهدف من الحملة، بجميع مراكز وقري المحافظة، مشددا على إزالة كافة المعوقات التي تقابل الفرق المشاركة، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.





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وأوضح الدكتور على قاسم، مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، انه في إطار التجهيز لانطلاق الحملة تم عقد اجتماعات تنسيقية للإعداد والتجهيز لتنفيذ الجرعة الثانية من الحملة مع مسئولي الوقائي والتطعيمات بالأدارت الصحية، حيث تم مناقشة خطة الحملة على مستوى المديرية والادارات الصحية من تدريب للقوى البشرية المشاركة في الحملة من مشرفين وفرق التطعيم من كتبه وتمريض وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم، مشيرًا إلى انه يتم تنفيذ زيارات اشرافية على الادارات عن طريق فرق الاشراف بالمديرية للوقوف على مدى الاستعداد وحضور التدريبات لفرق العمل وفرق الاشراف المشاركين في الحملة واوضح انه تم توجيه الادارات الصحية والوحدات والمراكز الطبية لعمل التثقيف الصحي والاعلام عن الحملة وحث المواطنين على تطعيم أطفالهم.









وفي سياق متصل واصلت مديرية الصحة تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية زاوية الجدامى بمركز مغاغة، على مدار يومى 22و23 مارس الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1647 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.





وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 318 حالة جراحة، 425 حالة أطفال، 295 باطنة، 130 قلب، 169 جلدية،103 أنف وأذن، 98 نساء، 36 تنظيم أسرة، 73 أسنان، بالإضافة لإجراء 88 تحليل مختلف، وإجراء 86 حالة موجات صوتية، وإجراء 6 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 177 متردد، وتم خلع أسنان 6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 57 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 120 متردد من خلال 12 عيادة متنقلة.







