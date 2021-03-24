تفاصيل إقامة انتخابات الصحفيين بنادي المعلمين في 2 أبريل

تستعد نقابة الصحفيين لإجراء انتخابات التجديد النصفى وعقد اجتماع الجمعية العمومية بمقر نادي المعلمين بالجزيرة فى ٢ أبريل المقبل.





وطالب المرشحون على الانتخابات على منصب النقيب والعضوية اللجنة المشرفة بالترتيب للسماح لهم بتعليق الدعاية الانتخابية بنادي المعلمين قبل انعقاد الانتخابات.





وواصل المرشحون جولاتهم الانتخابية بالمؤسسات الصحفية لعرض برامجهم الانتخابية والاستماع لمطالب أعضاء الجمعية العمومية .





كان خالد ميرى وكيل النقابة ، رئيس اللجنة المشرفة أعلن عن إقامة انتخابات النقابة في نادي المعلمين بالجزيرة يوم 2 أبريل بعد موافقة من نقيب المعلمين لاستضافة الانتخابات في نادي نقابة المعلمين بدون مقابل.





وأضاف ميرى أن اللجنة المشرفة أعلنت إقامة الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل ومندوبين للمرشحين وسيتم تجهيز 32 لجنة انتخابية، كما أن الفرز سيتم أمام المرشحين والمندوبين وكل الإجراءات ستتم امام أعضاء الجمعية العمومية ونحرص على الشفافية في كل المراحل واستجابة لمطالب الأعضاء سيتم الفرز في اللجان الفرعية.





وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى قال ميرى: اذا لم تكتمل الجمعية العمومية يوم 2 أبريل لعدم حضور 2400 عضو وهي نسبة ال25% سيتم الدعوة لاجتماع آخر بعد أسبوعين، مشيرا إلى أنه في الحالات الاستثنائية يجوز التأجيل أو نقل المكان وهو ما تم الاستناد عليه في التأجيل ونقل المكان في ظل عدم صلاحية المبنى من حيث التهوية او تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا.