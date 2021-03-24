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مرأة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السريعة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:23 م
صدى البلد
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السريعة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة
مقادير كيكة الشوكولاتة السريعة
بسكوت شاي 
3 كوب لبن
 3 ملعقة كبيرة نشا 
1 ملعقة قهوة سريعة الذوبان
 1 علبة كريم كراميل
 1 علبة حليب مكثف محلى
 3 ملعقة كاكاو خام 
1 علبة قشطة
 للتزيين
كريمة مخفوقة شوكولاتة  مدورة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السريعة
* على البارد يضاف النشا على اللبن ثم يضاف مغلف الكريم كراميل والقهوة سريعة الذوبان

* يرفع على النار ثم يضاف الكاكاو والحليب المكثف المحلى وعلبة القشطة وتقلب جيدا

* في بايركس ترص طبقة من البسكوت ثم طبقة من خليط الشوكولاتة

* تكرر الطبقات ثم تترك في الثلاجة حتى تتماسك تقدم وتزين بالكريمة المخفوقة والشوكولاتة المدورة ​
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