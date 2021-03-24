نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السريعة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة

مقادير كيكة الشوكولاتة السريعة

بسكوت شاي

3 كوب لبن

3 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة قهوة سريعة الذوبان

1 علبة كريم كراميل

1 علبة حليب مكثف محلى

3 ملعقة كاكاو خام

1 علبة قشطة

للتزيين

كريمة مخفوقة شوكولاتة مدورة





طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السريعة

* على البارد يضاف النشا على اللبن ثم يضاف مغلف الكريم كراميل والقهوة سريعة الذوبان





* يرفع على النار ثم يضاف الكاكاو والحليب المكثف المحلى وعلبة القشطة وتقلب جيدا





* في بايركس ترص طبقة من البسكوت ثم طبقة من خليط الشوكولاتة



