نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السريعة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة
مقادير كيكة الشوكولاتة السريعة
بسكوت شاي
3 كوب لبن
3 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة قهوة سريعة الذوبان
1 علبة كريم كراميل
1 علبة حليب مكثف محلى
3 ملعقة كاكاو خام
1 علبة قشطة
للتزيين
كريمة مخفوقة شوكولاتة مدورة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السريعة
* على البارد يضاف النشا على اللبن ثم يضاف مغلف الكريم كراميل والقهوة سريعة الذوبان
* يرفع على النار ثم يضاف الكاكاو والحليب المكثف المحلى وعلبة القشطة وتقلب جيدا
* في بايركس ترص طبقة من البسكوت ثم طبقة من خليط الشوكولاتة
* تكرر الطبقات ثم تترك في الثلاجة حتى تتماسك تقدم وتزين بالكريمة المخفوقة والشوكولاتة المدورة