بشرى سارة.. سوريا تتسلم دفعة جديدة من لقاح سبوتنيك V الروسي

قال السفير السوري لدى موسكو رياض حداد إن سوريا ستتسلم دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في شهر أبريل المقبل.





وأضاف السفير السوري لوكالة "تاس" الروسية، هناك دراسة لإمكانية شراء كميات من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.





وكانت وزارة الصحة السورية بالأمس أعلنت تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





وذكرت الصحة السورية بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن وصل إلي 17743.





فيما رصدت الصحة السورية تعافي 101 شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الآن 11794.





كما سجلت الوزارة وفاة 8 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1183 حالة وفاة .



