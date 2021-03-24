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أخبار العالم

الأردن.. إجراءات جديدة للتخفيف عن المواطنين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:33 م
وزير الدولة الأردني
وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام
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محمود نوفل

أكد وزير الدولة الأردني  لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، المهندس صخر دودين أن فرق إعطاء اللقاح للأطباء والممرضين ستذهب إليهم في أماكن عملهم لإعطائهم إياه.

وبحسب صحيفة الدستور الاردنية فقد بين دودين إن مسألة عدم إقبال الأطباء والممرضين على التطعيم في اليوم الذي تم تحديده مرتبط بعدم قدرتهم على مغادرة المستشفيات وهم يتابعون بشكل حثيث المصابين بكورونا سواء في غرف العزل أو العناية الحثيثة والتنفس الاصطناعي.

وأضاف  دودين: جراء ذلك المعادلة ستتغير، بجيث تذهب الفرق إلى الأطباء والممرضين في الميدان، في أماكن عملهم، وليس كما كان مخططا أن يأتوا في اليوم المحدد لفرق التطعيم، بحيث يبقون على مقربة من مرضاهم.

وتابع: نحن أمام منحنى وبائي حرج جدا جدا، ونعمل بكل السبل للوصول إلى صيف آمن، وهو ما يمكن أن يتحقق حال التزمنا بأوامر الدفاع وأسباب السلامة والوقاية، وكذلك اذا بادرنا إلى أخذ اللقاح.

وواصل دودين تصريحاته قائلا :  ان معظم دول الجوار والعالم يسعى إلى أن يصبح مفتوحا في الصيف ونريد أن نكون معهم ولا نتخلف عنهم، وهذا يتحقق فقط بالالتزام وأخذ اللقاح.

وبشأن الإجراءات التخفيفية، أوضح  أن المسألة ترتبط بجيب بالمواطن بالدرجة الأولى ، ونحن نعرف ونعي حجم الإرهاق الذي أصابه ولا بد من عمل شيء للتخفيف عن مواطنا الذي نعول دائما على وعيه والتزامه.

واكد دودين أن هذه الإجراءات سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل، وكما قلنا ترتبط بجيب المواطن وليس بالإجراءات الاحترازية المتبعة الآن
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