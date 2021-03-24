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رياضة

المتعة لن تتوقف.. مباريات يجب أن تشاهدها في فترة التوقف الدولية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:28 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انطلق " الفيفا داي" أو ما يسمى بفترة التوقف الدولية..هي فترة يتوقف فيها النشاط الخاصة بالأندية، لإفساح المجال لإقامة المباريات الدولية للمنتخبات، سواء دولية أو في التصفيات المؤهلة للبطولات القارية.

هي فترة لا يحبها عشاق كرة القدم، لأن متعة الساحرة المستديرة تقل بغياب المباريات القوية بين الأندية، لكننا في هذا التقرير نستعرض بعض المباريات القوية التي يجب أن يشاهدها عشاق كرة القدم في فترة التوقف الدولية.

مباراتا مصر أمام كينيا وجزر القمر

يواجه المنتخب الوطني نظيره الكيني، غدًا الخميس في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ويحتاج الفراعنة لتحقيق نقطة التعادل غدًا من أجل حسم التأهل للنهائيات.

مباراة الغد قد تشهد المشاركة الأولى أيضًا لـ محمد صلاح مع الفراعنة تحت القيادة الفنية لحسام البدري مدرب المنتخ

أما مواجهة منتخب جزر القمر فستكون هامة أيضًا حتى وإن حسم الفراعنة التأهل من مباراة كينيا، فمن خلالها سيتم تحديد متصدر المجموعة وهو الأمر الذي يهم المنتخب المصري من أجل رفع تصنيفه حتى يتواجد على رأس إحدى المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

أما في التصفيات الأوروبية، فستقام عدد من المباريات القوية أيضًا مثل:

هولندا أمام تركيا، حيث يستضيف الأتراك، منتخب الطواحين الهولندية في تمام السابعة من مساء اليوم، في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أوروبا.

بلجيكا أمام ويلز، وتقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع في افتتاح المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

فرنسا أمام أوكرانيا، وتقام في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم في افتتاح المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم

إنجلترا أمام بولندا وتقام يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، في الجولة الثالثة من المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
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