لتحقيق رؤية 2030... تربية جامعة عين شمس تمحو أمية 2205 دارسين

طلاب كلية التربية جامعة عين شمس يشاركون في تحرير ٢٢٠٥ دارسين من الأمية.





حصلت جامعة عين شمس على المركز الأول من بين الجامعات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





قام طلاب كلية التربية جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور ماجد أبو العنين عميد الكلية، وإشراف مركز الخدمات المجتمعية بالكلية بمحو أمية (٢٢٠٥) دارس، وذلك تحت إشراف الدكتورة صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حازم راشد وكيل الكلية السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. رضوان حمودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أحمد رفعت مدير مركز الخدمات المجتمعية، ود. صهيب طلبة مدير وحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية.