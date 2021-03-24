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أخبار العالم

حريق مروع في الدمام والدفاع المدني السعودي يحاول اخماده.. فيديو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:32 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اندلع حريق ضخم في مستودع تجاري بمدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن فرق الدفاع المدني توحهت على الفور إلى موقع الحريق لإخماده.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات ناجمة عن الحريق.

وقالت القناة إن الحريق وقع في منطقة غرب الدمام في موقع للورش الصناعية الكبيرة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تباشر حماية الأرواح والمناطق المجاورة، فيما تصاعد دخان أسود كثيف.

وأظهرت مقاطع فيديو التصاعد الكثيف للدخان بسبب الحريق والذي يمكنرؤية من على مسافة بعيدة.
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