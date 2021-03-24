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رياضة

محمود جاد : ليست لدينا أزمة في ضم حراس كبار في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:50 م
صدى البلد
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يسري غازي
أكد محمود جاد حارس مرمى انبي أنه لن يعترض على وجود حارس كبير لحراسة عرين مرمى المنتخب الاوليمبي فى أولمبياد طوكيو.

قال محمود جاد على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا فى استاد القاهرة: ليس لدي اي اعتراض على تواجد اى حارس كبير في تشكيلة المنتخب الأوليمبي فى أولمبياد طوكيو.

أضاف:  سأكون انا وزملائي داعمين للحراس الثلاثة الذين سيتم اختيارهم فى قائمة الاولمبياد والقرار ف النهاية للمدير الفني شوقي غريب.

تابع محمود جاد: يسعدنا اي حد يتواجد معانا من الحراس الكبار سواء محمد الشناوي أو محمد أبو جبل أو محمد عبد المنصف .. 

واختتم حديثه قائلا: حتى لو على حساب اى حارس مرمى فينا اي حد في القائمة هندعمه ونقف وراه وده قرار أسامة عبد الكريم مدرب الحراس في النهاية وكلهم حراس كبار وإضافة لينا .. 

شدد على أن مسألة ضم ٥ حراس للمعسكر متفرقش وقبل كده ضمينا ٦ حراس في معسكر اسبانيا ..
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