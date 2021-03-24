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سيارات

أبرز 5 أشياء تسبب أعطال الفتيس المانيوال .. تجنبها

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:09 م
الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال
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اشرف عطية
يفضل البعض اقتناء سيارة بناقل الحركة اليدوي نظرا لانخفاض تكاليف صيانته، كما أن أسعار السيارات المانيوال تكون أرخص من الأوتوماتيك، فضلا عن المتعة التي يقدمها في السيارات الرياضية، بالإضافة إلى قلة أعطاله و لكن هناك عددا من الأخطاء التي تتسبب في تدمير الفتيس المانيوال في السيارات وسنعرضها عليكم في هذا الموضوع للعمل على تجنبها .


أبرز 5 أشياء تسبب أعطال الفتيس المانيوال :

 
- استخدام الغيارات السريعة رغم بدء سير السيارة
يعمد بعض السائقين لتغيير غيارات السرعة في ناقل الحركة، على الرغم من سير السيارة ببطء، مثل أن يبدأ بغيار السرعة الأول ثم تغير إلى سرعة الرابع، هذا الفعل يؤثر على المحرك كما أنه يعمل على تهشيم الأجزاء الداخلية لناقل الحركة.


- ترك اليد على ذراع تغيير التروس واستخدامها كمسند
كثير من السائقين يستخدمون ناقل الحركة كمسند اليد أثناء القيادة وهذا أمر خاطئ، حيث إن هذا الفعل يؤدي إلى الضغط المستمر على أجزاء الناقل الداخلية، ومع تكرار الفعل تتعرض القطع الداخلية لناقل الحركة إلى التهشم والتلف.


- استخدام دواسة الوقود مع دواسة الدبرياج بصورة متكررة
هذا الفعل يحدث غالبا في الزحام أو صعود أحد المرتفعات، وهو يؤثر أيضًا على القطع الداخلية لناقل الحركة، كما يعرض السيارة إلى توقف تشغيلها، ما قد ينتج عنه التصادم مع سيارات قادمة من الخلف.


- تثبيت السيارة باستخدام التعشيق
يقوم كثير من السائقين عند إيقاف السيارة لبعض الوقت باستخدام تعشيق التروس بدلًا من استخدام مكابح اليد، هذا بالفعل تصرف خاطئ تمامًا لأنه يضر بالأجزاء الداخلية للناقل كما يضع عليها حمل شديد لفترة طويلة.

 
- الضغط المستمر على دواسة الدبرياج أثناء الزحام أو الوقوف في الإشارات
عند وقوف السائق في الإشارات أو الوقوف في الزحام يعمد إلى استمرار تعشيق التروس والضغط بصفة مستمرة على الدبرياج، وهذا الفعل يؤدي إلى تآكل الأجزاء الداخلية وقرص التعشيق بناقل الحركة، والذي يجب فعله هو فك تعشيق التروس واستخدام وضع الحياد ورفع القدم من على دواسة الدبرياج.
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