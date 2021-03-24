رئيس الأولمبية الدولية يوجه خطاب شكر لشريف العريان

وجه توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خطاب شكر إلى المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمببة المصرية وذلك ردًا على خطاب تهنئته بإعادة انتخابه رئيسًا للأولمبية الدولية.





واعيد انتخاب توماس باخ رئيسًا للجنة الأولمبية الدولية لمدة أربعة سنوات جديدة مطلع هذا الشهر وذلك بإجمالي تصويت 93 صوتا لصالح و 1 صوت رفض.



