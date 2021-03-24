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رياضة

رئيس الأولمبية الدولية يوجه خطاب شكر لشريف العريان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:47 م
صدى البلد
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يسري غازي
وجه توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خطاب شكر إلى المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث  وسكرتير عام اللجنة الأولمببة المصرية وذلك ردًا على خطاب تهنئته بإعادة انتخابه رئيسًا للأولمبية الدولية.

واعيد انتخاب توماس باخ رئيسًا للجنة الأولمبية الدولية لمدة أربعة سنوات جديدة مطلع هذا الشهر وذلك بإجمالي تصويت 93 صوتا لصالح و 1 صوت رفض.

وكان باخ انتخب رئيسا للجنة الاولمبية الدولية لأول مرة عام 2013، حصل فيها على 93 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد وامتناع أربعة أعضاء آخرين عن التصويت من اللجنة الدولية، في اجتماع الجمعية العمومية الـ137 المقرر سابقا في أثينا قبل نقله إلى لوزان عبر الفيديو.
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