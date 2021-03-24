رئيس الأولمبية الدولية يوجه خطاب شكر لشريف العريان

وجه توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خطاب شكر إلى المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمببة المصرية وذلك ردًا على خطاب تهنئته بإعادة انتخابه رئيسًا للأولمبية الدولية.
واعيد انتخاب توماس باخ رئيسًا للجنة الأولمبية الدولية لمدة أربعة سنوات جديدة مطلع هذا الشهر وذلك بإجمالي تصويت 93 صوتا لصالح و 1 صوت رفض.
وكان باخ انتخب رئيسا للجنة الاولمبية الدولية لأول مرة عام 2013، حصل فيها على 93 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد وامتناع أربعة أعضاء آخرين عن التصويت من اللجنة الدولية، في اجتماع الجمعية العمومية الـ137 المقرر سابقا في أثينا قبل نقله إلى لوزان عبر الفيديو.