وزير التعليم يكشف إجراءات جديدة تطبق لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة 2021.. تزويد اللجان بكاميرات مراقبة.. ونواب: خطوة جادة لمواكبة المرحلة المصيرية.. وضمانا لمصداقية النتائج

نائبة بـ" الشيوخ": ضوابط تقييم المواد غير المضافة للمجموع لطلاب النقل من المرحلة الثانوية تأتي من باب إعطائهم فرصة لعدم التخلف عن الإمتحانات





بعد توجيهات التعليم ..برلمانية تطالب بتعزيز دعوة لتدريس القيم والأخلاق لطلاب المدارس و الجامعات





نائب بـ" الشيوخ" يطالب بالالتزام بمواعيد إجراء الامتحانات لمراعاة ظروف الطلاب المقيمين بالخارج





نائبة: معادلة جيدة لمواكبة المرحلة المصيرية فى حياة طلاب الثانوية





أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، لا علاقة له بما حدث في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.





وقال وزير التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة 2021 سواء كانت إلكترونية أو ورقية، ستكون خالية تماما من الغش بنسبة 99%، وبالتالي سيظهر المستوى الحقيقي لكل طالب.





وأضاف وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون هي لحظة الحقيقة بالنسبة للطلاب هذا العام.





واستطرد الوزير "هناك قانون جديد أقره مجلس الوزراء لمكافحة الغش في الامتحانات، وسيطبق بشدة في الفترة القادمة فسيكون في اللجان مراقبة باللجان وبأفراد من خارج منظومة المدرسة.





وشدد وزير التربية والتعليم، على أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون امتحانات فيها منافسة شريفة ، تضمن تكافؤ الفرص ، ولن يكون بها مشاكل تقنية ولا مشاكل غش.





وحول هذه الإجراءات، أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بها ، موضحين دورها فى المساهمة فى تطوير العملية التعليمية، وإعطائها قيمتها، إلى جانب العمل على مساعدة الطلاب علميًا وفكريًا، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.





وأكدوا أن قرار تزويد لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة، بمثابة قرار صائب، سيسهم في التصدى لظاهرة الغش وإن تعددت سبلها و أنواعها، فضلا عن الحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات من جهة ، و دخول كل طالب الكلية التى تتفق و مستواه العلمى من جهة أخرى.





بداية أشادت النائبة، رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات الجديدة التى كشفت عنها وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن تزويد لجان الإمتحان بكاميرات مراقبة، ستسهم فى الحد من حالات الغش ، إلى جانب التزام الطلاب بالتعليمات والقواعد، وعدم ارتكابهم أي نوع من المخالفات أو عمليات الغش داخل اللجان، فضلًا عن المساهمة فى تهيئة الأجواء ، وبعث الطاقة الإيجابية بين الطلاب لإمدادهم بالتركيز أثناء تأدية امتحانتهم.





و طالبت " اسحق" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزير التربية و التعليم بإجراء امتحانات الثانوية العامة بشكل ورقى، لحين الانتهاء من تطوير الريف المصري بالشكل الكامل ، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة ، معقبة:" الامتحانات لو تمت بشكل الكتروني ، من الوارد أن يتعطل السيستم، و تعطيله فى هذه الحالة يعوق إتمام عملية إجراء الامتحانات الكترونيا، خاصة وإن البنية التحتية مش جاهزة بشكل كافى فى كل قرى مصر، لتطبيق الامتحانات بطريقة إلكترونية، فى الوقت الحالى، وهذا وفقا لرأيها الشخصي ، ولوجهات نظر الكثير من من أولياء الأمور المهتمين بمستقبل أبنائهم.





وبعثت عضو مجلس الشيوخ رسالة طمأنة لكل أولياء الأمور ، أن الوزارة بهذه الإجراءات استعدت بشكل جيد لتأمين الطلاب علميًا وفكريًا، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين للإمتحانات، والتصدى لظاهرة الغش وإن تعددت سبله و أنواعه، بحيث يتم الحفاظ على نزاهة الامتحانات من جهة ، و دخول كل طالب الكلية التى تتفق و مستواه العلمى من جهة أخرى، معقبة:" الإجراءات الجديدة بمثابة فرصة عظمية لدفعة الثانوية العامة أن يحققوا أعلى المجاميع بمجهودهم الحقيقى وليس بالإعتماد على الغش ".





وعن ضوابط تقييم المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تابعت النائبة حديثها قائلة:" ستسهم فى التسهيل على الطلاب ، وإعطائهم فرصة أخرى لعدم التخلف عن الإمتحانات.





وأعربت عضو مجلس الشيوخ عن تمنيها من جميع الطلاب بالمدارس والجامعات ، بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية ،وتغيير ثقافة التعامل ، وإعطائها أهميتها ، و التركيز على مراجعة المنهج ، واستكمال دروسهم،استعدادا لإجراء الامتحانات فى أي وقت ، وتحت أى ظرف ، لنكون على قدر هذه المسئولية لمرور هذه المرحلة الاستثنائية بنجاح ، قائلة:" مش بتعلم علشان امتحن، بتعلم علشان اتعلم و اتثقف، وأفيد نفسي ومجتمعي، مع تمنياتي لجميع الطلبة بالنجاح ، ولأولياء الأمور بالإطمئنان على صحة وسلامة أبنائهم ".





من جانبها ثمنت النائبة، عبلة الألفى عضو مجلس النواب، الإجراءات الجديدة التى كشفت عنها وزارة التربية والتعليم، وعلى رأسها تزويد لجان الإمتحان بكاميرات مراقبة، قائلة:" إن أى وسيلة من شأنها أن تجعل الطالب يعتمد على نفسه فى المقام الأول أثناء تأديته للإمتحانات ، وعدم الإعتماد على مجهود زملائه شيء جيد، لأن الطالب إللى هتمنعه الكاميرا من الغش ، هو نفسه الموظف إللى هتمنعه الكاميرا من الرشوة".





وتابعت: على جميع الطلاب أن ينتهجوا سياسة احترام مجهودهم، ومجهود الآخرين، إيمانًا وإقرارًا منهم، بأن الغش شيء محرم ، وأن التوفيق لن يحالفه ما دام يتبع مثل هذه السلوكيات المشينة.





و طالبت " الألفى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة تعزيز دعوة لتدريس القيم والأخلاق لطلاب المدارس و الجامعات على حد السواء، تكون بمثابة دراسة حقيقية تمس واقعهم و حياتهم اليومية، وتربيتهم على احترام قيم الدين، وتطبيقها، واحترام النفس والآخر من قبل الأسرة أولًا، على أن ستكمل المدرسة المسيرة ، بشكل يسهم فى تخريج شباب صالح للمجتمع ، يخدم بلده، وأسرته ، ويضمن الحصول على فرصة عمل فى المستقبل، تتيح له التكسب الحلال.





و أوضحت عضو مجلس النواب أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم بشأن تزويد اللجان بكاميرات مراقبة لمنع حالات الغش ، تؤكد أنها كوزارة محافظة على عدم الغش كوسيلة إضافية وليست أساسية، لافتة إلى أن الأساس يتمثل فى تعظيم مصطلح التربية قبل التعليم والتي تبدأ من مرحلة التعليم قبل المدرسى فى مرحلة الطفولة المبكرة.





واستطردت :" آن الأوان إننا ناخد بالنا من أطفالنا ، وكلنا نعلم أن هناك 15% من الشعب المصري تحت سن 9 سنوات، الأمر ااذي يعني أن هناك كم هائل من الأطفال بعد مرور 15 عام، هيتولوا مناصب إدارية في الدولة، لذا من باب أولى الوقوف على هذه الفئة لتعظيم استفادة الدولة من خلالهم بما يحقق النفع العام لأسرهم بوجه خاص ، ولمجتمعهم بوجه عام".





و فى نفس السياق ثمن النائب،أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، الإجراءات الجديدة التى كشفت عنها وزارة التربية والتعليم، قائلًا:" أى تحديث فى مراقبة اللجان ، من شأنه أن يعود بالنفع على مصلحة طلابنا وأبنائنا فى المقام الأول ، و تزويد لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة، ستلزم الطالب بالاعتماد على الله أولًا، ومن ثم الاعتماد على جهده وتحصيله الدراسي من المناهج طيلة العام ، وبهذه الطريقة يعرف الطالب أنه تحت عيون المراقبة ومياخدش مجهود زميله، ولكل مجتهد نصيب".





وأشار " إمام " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرار عودة الإمتحانات بالنظام الورقى لصفوف النقل الأول والثاني من المرحلة الثانوية، وإلغاء الامتحانات الالكترونية لن يحدث فارقًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأهم فى هذا كله هو مراعاة التوقيت، والالتزام بالمواعيد المقرر إجراء الامتحانات بها ، على أن تكون ثابتة، مراعاة لظروف المقيمين بالخارج، وعدم الإثقال على أولياء الأمور فى التكاليف ، فى حجز تذاكر السفر لأبنائهم وغيرها.





وفى سياق متصل أشادت النائبة،مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان، بالإجراءات الجديدة التى كشفت عنها وزارة التربية والتعليم، والتى تهدف لمسايرة العملية التعليمية بشكل آمن و فعال فى ظل جائحة كورونا، مؤكدة أنه بلا شك استطاعت المنظومة التعليمية، و بجدارة أن تتغلب على أكبر تحدي لها فى ظل هذه الظروف، ليس فقط على مستوى فكرة التجديد والتطوير، بل على مواجهة المنظومة الجديدة أثناء جائحة كورونا بوجه عام.





واستطردت: السياسة التى انتهجتها الوزارة بكشفها عن هذه الإجراءات لتطوير التعليم ، بمثابة معادلة جيدة لمواكبة مثل هذه المرحلة المصيرية فى حياة طلاب الثانوية من جهة، والتكيف مع جائحة كورونا المقيدة لحركة دول العالم أجمع فى شتى المجالات من جهة أخرى.





وأكدت" محروس" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن فكرة تزويد لجان الإمتحانات بكاميرات مراقبة ، تعد من الأفكار الهامة، والتى ستضمن إعطاء مصداقية للنتائج ، وبدورها ستعزز من مستوى الطالب المجتهد والمتفوق، ليعرف أن هناك نظامًا عادلًا يحميه أثناء سير العملية الامتحانية، الأمر الذي يبعث الطمأنينة في أنفسهم.



