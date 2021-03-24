جهاز أشعة مقطعية لمستشفيات الحميات والصدر في دمياط

استقبل كل من مستشفى الحميات ومستشفى الصدر بدمياط ، جهاز اشعة مقطعية 16 مقطعا ماركة توشيبا في اطار خطة وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الطبية بالمستشفيات في ظل جائحة كورونا.









ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، بأنه في اطار خطة وزارة الصحة والسكان للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لاسيما الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد و خدمات الفرز و التشخيص والعلاج، قامت الوزارة بدعم كل من مستشفى الحميات ومستشفى الصدر بجهازي أشعة مقطعية ١٦ مقطعا. ماركة توشيبا. لتسهيل خدمات التشخيص والفرز.









وأضاف أن الوزارة قامت باسناد أعمال توريد وتركيب الجهازين إلى شركة توشيبا التي ستقوم بمعاينة مكاني الجهازين تمهيدا لأعمال التركيب والتشغيل.









وأعرب وكيل وزارة الصحة بدمياط عن خالص شكره وتقديره لدعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و رعاية و اهتمام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لقطاع الصحة بدمياط.









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