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فن

مصطفى قمر يدعو لابنه تيام

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:02 م
مصطفى قمر وتيام
مصطفى قمر وتيام
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مصطفى كرم

شارك الفنان مصطفى قمر متابعيه عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لنجله "تيام " .


وعلق مصطفى قمر على الصورة قائلا "ربنا يخليلي ضحتك ويديمها عليك يا تيام ".

وكشف الفنان مصطفي قمر، تفاصيل المسلسل الذي سيشارك به في السباق الرمضاني "فارس بلا جواز".

وقال "قمر"،: "المسلسل اسمه فارس بلا جواز، وهو عبارة عن مسلسل كوميدي، يتناول اختيارات الشخص عند مرحلة الجواز"، موضحا: مسلسل لطيف جدا".

وأشار: "موضوع وفكرة المسلسل شدني لما قرأت الورق واتبسط من المسلسل"، متابعا: "مبسوط من ضيوف المسلسل ومنهم بيومي فؤاد وأوس أوس.. لأن المسلسل دمه خفيف ولطيف".

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