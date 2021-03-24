شوقى غريب: التمثيل المشرف فى الاولمبياد مرفوض.. والاعتراض على ضم مصطفى شوبير مغرض

رفض شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي فكرة التمثيل المشرف فى أولمبياد طوكيو.





قال شوقي غريب على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا فى استاد القاهرة: الالتزام موجود بنسبة ١٠٠٠ في الميه لاننا هندخل على مرحلة أولمبياد وإحنا ضمينا ٣ لاعيبة كمان في المعسكر ده ..





وعن ضم مصطفى شوبير لحراسة مرمى المنتخب الاوليمبي قال : الكلام عليه سببه أغراض أنا مش طرف فيها وأسامة جلال والجزار بيعملوا برنامج علاجي وضميت ناس مكانهم .





تابع: كل اللي بينضموا دول موجودين في القائمة المفتوحة للأولمبياد .. أنا عارف القائمة بتاعتي ايه .. عندي اختلافات في حاجات بسيطة.





استطرد: موضوع التمثيل المشرف مبقاش مقبول .. احنا في نهائي افريقيا .. قولت للاعيبة دخل فينا جول في الدقيقة ٨٩ .. لأن كل اللاعيبة قعدوا يبصوا على تجهيزات الاحتفال بالبطولة والتركيز كان ممكن يضيع مننا اللقب.



