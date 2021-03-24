ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوقى غريب: التمثيل المشرف فى الاولمبياد مرفوض.. والاعتراض على ضم مصطفى شوبير مغرض

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:04 م
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
رفض شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي فكرة التمثيل المشرف فى أولمبياد طوكيو.

قال شوقي غريب على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا فى استاد القاهرة: الالتزام موجود بنسبة ١٠٠٠ في الميه لاننا هندخل على مرحلة أولمبياد وإحنا ضمينا ٣ لاعيبة كمان في المعسكر ده ..

وعن ضم مصطفى شوبير لحراسة مرمى المنتخب الاوليمبي قال : الكلام عليه سببه أغراض أنا مش طرف فيها وأسامة جلال والجزار بيعملوا برنامج علاجي وضميت ناس مكانهم .

تابع: كل اللي بينضموا دول موجودين في القائمة المفتوحة للأولمبياد .. أنا عارف القائمة بتاعتي ايه .. عندي اختلافات في حاجات بسيطة.

استطرد: موضوع التمثيل المشرف مبقاش مقبول .. احنا في نهائي افريقيا .. قولت للاعيبة دخل فينا جول في الدقيقة ٨٩ .. لأن كل اللاعيبة قعدوا يبصوا على تجهيزات الاحتفال بالبطولة والتركيز كان ممكن يضيع مننا اللقب.

وقال ايضا: كنت اتمنى خوض الأولمبياد عام ٢٠٢٠ علشان اللاعيبن تبقى عندها دفعة الفوز ببطولة أفريقيا لكن التأجيل ساعد إن اللاعيبة بتشارك مع أنديتها ..
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج المرض النفسي وأشد أنواعه

بإطلالة صيفية.. ريهام أيمن تبهر متابعيها على إنستجرام

طريقة عمل ناتشوز مكسيكي باللحمة الحارة