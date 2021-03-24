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اتفاق قانوني للملء والتشغيل.. السيسي يكشف موقفا حازما في قصية سد النهضة مع رئيس بروندي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:56 م
السيسي
السيسي
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عادل نصار
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن مصر ستظل شريكا أساسيا مع بورندي ومساندا لها في انجاز خطتها للتنمية، مشيرا إلى أنه ناقش في لقائه مع رئيس بروندي اليوم التعاون في مجال الموارد المائية.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمه له: "أكدنا على أن نهر النيل هو مصدر للتعاون وشريان حياة لدول حوض النيل، واستعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين المصريين".

وقال السيسي: "أكدت في لقائي مع رئيس بورندي، على ضرورة السعي لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى لفرض الأمر الواقع ويتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".
  
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بأخيه الرئيس ندايشيمي في أول زيارة رسمية له إلى مصر، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع بوروندي في شتي المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
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