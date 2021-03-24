الاتحاد الأوروبي يشدد من إجراءات الإشراف على صادرات لقاحات كورونا .. فيديو

قرار المفوضية الأوروبية بتشديد آليتها لمراقبة صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المنتجة في الاتحاد الأوروبي "لضمان" إمداد الدول السبع والعشرين الأعضاء فيه باللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء.





وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "في حين يستمر الاتحاد الأوروبي في تصدير كميات كبيرة إلى الدول التي تنتج لقاحاتها الخاصة" حيث حملة التطعيم متقدمة أكثر "أدخلنا تعديلين على الآلية الحالية لمعالجة هذا الخلل".





وتبنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تشديدا للرقابة على تصدير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المصنوعة على أراضيها من أجل الضغط على "استرازينيكا" وبريطانيا لوصول عادل إلى الجرعات.





ويشير مشروع تعديل القواعد إلى قيام دول بمنع تصدير الجرعات إلى الاتحاد الأوروبي "إما بموجب قانون أو بموجب ترتيبات تعاقدية أو غيرها، مع مصنعي اللقاحات".





وكان متحدث باسم المفوضية قد صرح في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء بأن السلطة التنفيذية الأوروبية "ستتبنى مراجعة لآلية الشفافية والترخيص الخاصة صادرات" اللقاحات.

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