ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستشهدًا بلقاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ..الحريري يطالب اللبنانيين بالتوحد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:56 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أصدر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، بيانًا بمناسبة "عيد البشارة"، وسط أزمة تشكيل الحكومة الجارية.

وقال بيان الحريري المنشور عبر حسابه على تويتر:"تحل غدا الذكرى الحادية عشرة لقرار الحكومة المتخذ في ١٨ شباط ٢٠١٠ إعلان عيد البشارة عيدا وطنيا. فلقد أردنا يومذاك من خلال هذا الإعلان، التركيز على القواسم المشتركة بين المسيحية والإسلام، فكانت السيدة مريم الجامع بين الجميع".

وأضاف:"فالسيدة العذراء مريم توحّد ليس فقط بين أبناء الديانتين، بل بين اللبنانيين الذين قدموا ولا يزالون نموذجا يحتذى به لحسن التلاقي بين المؤمنين بالإله الواحد وبالقيم الإنسانية الواحدة. وهو ما تكرس في ٤ شباط ٢٠١٩ في اللقاء التاريخي في دولة الإمارات بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، بإعلان وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك".

وتابع:"وما تكرر أيضا في اللقاء الأخير في النجف الأشرف منذ أيام قليلة بين البابا فرنسيس وسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني. واني أرجو ان تبقى هذه المناسبة الجامعة هديا لجميع اللبنانيين، بالحرص على أولوية صون وحدتهم الوطنية، والرجوع، بالضمائر المخلصة الى المبررات التي حتمت نشوء هذا الكيان المميز، الذي تجاوز خلال المئة عام المنصرمة شتى انواع التحديات وبقي صامدا".

وواصل:"آملًا ان يبقى كما وصفه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني اكبر من وطن، بل رسالة الى الشرق والغرب".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ورشة عمل لـ "سفراء الأزهر أونلاين" بعنوان «حوار السلام والطمأنينة»

بعد فرض حظر التجوال.. العراق يكشف موقف زيارة البابا فرنسيس إلى بغداد الشهر المقبل

رئيس المجلس العالمي للتسامح: البابا فرنسيس "رسول سلام"

وصول بابا الفاتيكان إلى النجف للقاء المرجع العراقي علي السيستاني

بعد اللقاء التاريخي.. بابا الفاتيكان يغادر مدينة النجف بعد مقابلة السيستاني

مكتب السيستاني: اللقاء مع البابا أكد أهمية تثبيت قيم التعايش السلمي والتضامن الإنساني

ترشيحاتنا

حقيقة صادمة عن كوكب الأرض

هل يسمع الميت من يزوره في قبره ؟

هنفصل الإنترنت .. قرار جديد لمحاربة الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

أحدث ظهور لـ معز مسعود مع حلا شيحة وأبنائها

أوقات الراحة لن تطول.. لماذا أوشك شهر عسل بايدن في السلطة على الانتهاء؟

الحكومة:7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة.. و 180 مليارا للمعاشات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج المرض النفسي وأشد أنواعه

بإطلالة صيفية.. ريهام أيمن تبهر متابعيها على إنستجرام

طريقة عمل ناتشوز مكسيكي باللحمة الحارة