مستشهدًا بلقاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ..الحريري يطالب اللبنانيين بالتوحد

أصدر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، بيانًا بمناسبة "عيد البشارة"، وسط أزمة تشكيل الحكومة الجارية.





وقال بيان الحريري المنشور عبر حسابه على تويتر:"تحل غدا الذكرى الحادية عشرة لقرار الحكومة المتخذ في ١٨ شباط ٢٠١٠ إعلان عيد البشارة عيدا وطنيا. فلقد أردنا يومذاك من خلال هذا الإعلان، التركيز على القواسم المشتركة بين المسيحية والإسلام، فكانت السيدة مريم الجامع بين الجميع".





وأضاف:"فالسيدة العذراء مريم توحّد ليس فقط بين أبناء الديانتين، بل بين اللبنانيين الذين قدموا ولا يزالون نموذجا يحتذى به لحسن التلاقي بين المؤمنين بالإله الواحد وبالقيم الإنسانية الواحدة. وهو ما تكرس في ٤ شباط ٢٠١٩ في اللقاء التاريخي في دولة الإمارات بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، بإعلان وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك".





وتابع:"وما تكرر أيضا في اللقاء الأخير في النجف الأشرف منذ أيام قليلة بين البابا فرنسيس وسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني. واني أرجو ان تبقى هذه المناسبة الجامعة هديا لجميع اللبنانيين، بالحرص على أولوية صون وحدتهم الوطنية، والرجوع، بالضمائر المخلصة الى المبررات التي حتمت نشوء هذا الكيان المميز، الذي تجاوز خلال المئة عام المنصرمة شتى انواع التحديات وبقي صامدا".





وواصل:"آملًا ان يبقى كما وصفه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني اكبر من وطن، بل رسالة الى الشرق والغرب".



