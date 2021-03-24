الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض ضوابط صارمة على تصدير لقاحات كورونا

اقترحت المفوضية الأوروبية بفرض ضوابط أكثر صرامة على صادرات لقاحات 19- Covid، بعد أن اتهمت شركة AstraZeneca البريطانية بالفشل في احترام عقدها لتزويد دول الاتحاد الأوروبي باللقاح.





وبحسب شبكة بي بي سي الإخبارية، سيتم طرح هذه الضوابط من قبل قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس،مضيفة انها لا تصل إلى حد حظر الصادرات ولكنها قد تشعل التوتر مع المملكة المتحدة مجددًا.





وقالت المفوضية، إنه سيتم تقييم أي شحنة بناءً على معدل التطعيمات في كل بلد وصادرات اللقاحات بها.





وفى سياق متصل، قالت فان دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل الاسبوع الماضي، إن أسترازينيكا لم تنتج ما يكفي من اللقاحات ولم يتم تسليم الكميات المطلوبة، مما خفض من تسريع حملة التطعيم.





وأضافت دير لاين أن الشركة تعهدت بتوفير 90 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.







