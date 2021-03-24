ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ابن أصول

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:02 م
صدى البلد
Advertisements
شدى يا دنيا علينا زيادة 
عمر الشكوى ما كانت عادة
ابن الاصول ما يطاطى ولا ينحنى إلاده
مديت حبال الصبر لبعيد هناك يا سادة
وحطيت جنبى سلاحى وأفرولى والبيادة 

يمكن البعيد يفهم إن رقبتى سداده
لو مرة أرضى اشتكت ليشيب جنينهم فى الولادة
وبنيت سدود عشان مايه ما بتكفى 
وفضلت أحاوط عليها لما انجرح كفى
 
زرعة فى حصادها حسرة ما بتوْفى 
ولا تتخيل انك يوم تمتحن صبرى
دا ولادى علمتهم ليكونوا كل يوم فخرى
شدتهم جبال راسخة ماسكين غصون فضى

اتلونت بجمال قلوبهم لما السلام يسرى 
وانت ودورك فى الطريق وفكرك قصاد فكرى
لو مرة ديلك لعب لأحطك مابين فكى 
والأرض مهدتها تُطوى لخطا جندى 

وولادى طول عمرهم ماشيين على عهدى 
دا دماغ صعيدى عمرى ما أسيب حقى 
وأفضل واقف كده لو حتى ضاع عمرى

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مصطفى قمر يدعو لابنه تيام

العناية الإلهية أنقذته .. لحظة سقوط طفل من الدور الثاني عشر حيا .. شاهد

إجراءات جديدة .. ننشر تفاصيل خطة التعليم لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021

الزمالك يوضح حقيقة عقاب المثلوثي

لقتله صديقه المهندس.. الإعدام شنقا لـ سفاح الجيزة

غضب زمالكاوي من محمد منير.. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج المرض النفسي وأشد أنواعه

بإطلالة صيفية.. ريهام أيمن تبهر متابعيها على إنستجرام

طريقة عمل ناتشوز مكسيكي باللحمة الحارة