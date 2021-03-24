هويدا دويدار تكتب: ابن أصول

شدى يا دنيا علينا زيادة

عمر الشكوى ما كانت عادة

ابن الاصول ما يطاطى ولا ينحنى إلاده

مديت حبال الصبر لبعيد هناك يا سادة

وحطيت جنبى سلاحى وأفرولى والبيادة





يمكن البعيد يفهم إن رقبتى سداده

لو مرة أرضى اشتكت ليشيب جنينهم فى الولادة

وبنيت سدود عشان مايه ما بتكفى

وفضلت أحاوط عليها لما انجرح كفى

زرعة فى حصادها حسرة ما بتوْفى

ولا تتخيل انك يوم تمتحن صبرى

دا ولادى علمتهم ليكونوا كل يوم فخرى

شدتهم جبال راسخة ماسكين غصون فضى





اتلونت بجمال قلوبهم لما السلام يسرى

وانت ودورك فى الطريق وفكرك قصاد فكرى

لو مرة ديلك لعب لأحطك مابين فكى

والأرض مهدتها تُطوى لخطا جندى





وولادى طول عمرهم ماشيين على عهدى

دا دماغ صعيدى عمرى ما أسيب حقى

وأفضل واقف كده لو حتى ضاع عمرى



