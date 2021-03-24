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رياضة

رواندا تعزز حظوظها في التأهل لأمم إفريقيا بفوز صعب على موزمبيق

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:02 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
فاز منتخب رواند بهدف نظيف على موزمبيق، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نياميرامبو.

وأقيمت المباراة ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأحرز لاج بيرينجيرو هدف المباراة الوحيد لصالح رواندا في الدقيقة 69.

ورفع منتخب رواند رصيده للنقطة 5 في المركز الثاني خلف الكاميرون صاحبة الـ10 نقاط، فيما توقف رصيد موزمبيق عند النقطة 4 في المركز الثالث.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية في تلك المجموعة بين الكاميرون والرأس الأخضر، مساء الجمعة القادم.
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