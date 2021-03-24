الكشف عن سبب تأخر إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في إسرائيل

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل إعادة فرز واحتساب نتائج 180 مركز اقتراع وصلت بياناتها متأخرة، بسبب مشكلة فنية تتعلق بالطريقة التي تم بها فرزها في الأصل.





وقالت اللجنة وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل، وذلك في تعليقها على تأخر إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في إسرائيل.





ولم يتم تحديث النتائج على موقع إحصاء الأصوات الرسمي التابع للجنة منذ الساعة التاسعة صباحا، وهو ما آثار التساؤلات حول الأمر.





وأشارت اللجنة إلى أنه حتى الآن جرى فرز نصف مراكز الاقتراع.





ومن المقرر أن تستأنف في إسرائيل هذه الليلة، عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة وعددها 450 ألف صوت.





ويُستدل من عدد الأصوات في المظاريف العادية، بأن المعسكر المؤيد لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حصل على 52 مقعدا مقابل 56 لمعارضيه.





وفي حال انضم حزب (يمينا) مع مقاعده السبعة إلى المعسكر المؤيد لنتنياهو، فهذا لا يضمن لنتنياهو البقاء على سدة الحكم، إذ إن هذا المعسكر سيحصل على 59 مقعدًا، فيما سينال المعسكر المعارض لنتنياهو 61 مقعدًا، مع انضمام (القائمة العربية الموحدة) مع مقاعدها الخمسة إليه.





وحصد "الليكود" 30 مقعدا و"يش عتيد" 18 و"شاس" 9 و"كاحول لافان" 8 و"يهدوت هتورة" و"العمل" و"يمينا" 7 مقاعد لكل منها.





وحصلت القائمة المشتركة و"هتسيونوت هدتيت" و"تكفا حداشا" و"يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد لكل منها ويختتم "ميرتس" والقائمة الموحدة القائمة مع 5 مقاعد لكل منهما.



