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أخبار العالم

تونس تستقبل 200 ألف جرعة من لقاح Sinovac.. غدا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:08 م
طائرة عسكرية تونسية
طائرة عسكرية تونسية
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محمود نوفل
أعلنت مؤسسة الرئاسة التونسية عن وصول ، 200 ألف جرعة من لقاح "Sinovac" مقدّمة كهبة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة إلى بلادنا. 

وذكرت مؤسسة الرئاسة التونسية أن تلك الجرعات ستصل غدا الخميس علي متن طائرة عسكرية تونسية. 

 وأكدت أن ذلك يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد ببذل كل المساعي الدبلوماسية الضرورية والمكثّفة من أجل التسريع بتوفير لقاحات ضدّ فيروس "كوفيد-19" لخدمة الشعب التونسي

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيانها انه سيتم التنسيق بين الجهات المختصة العسكرية والمدنية من أجل توزيع هذه اللقاحات على مستحقيها وفق الأولويات المضبوطة في الغرض.
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