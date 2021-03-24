تونس تستقبل 200 ألف جرعة من لقاح Sinovac.. غدا

أعلنت مؤسسة الرئاسة التونسية عن وصول ، 200 ألف جرعة من لقاح "Sinovac" مقدّمة كهبة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة إلى بلادنا.





وذكرت مؤسسة الرئاسة التونسية أن تلك الجرعات ستصل غدا الخميس علي متن طائرة عسكرية تونسية.





وأكدت أن ذلك يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد ببذل كل المساعي الدبلوماسية الضرورية والمكثّفة من أجل التسريع بتوفير لقاحات ضدّ فيروس "كوفيد-19" لخدمة الشعب التونسي



