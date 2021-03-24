تدريب السيدات وربات البيوت على الحاسب الآلي في الوادي الجديد

أعلن مركز تنمية مهارات المرأة بالوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، عن عقد وتنظيم دورة تدريبية لسيدات المركز وقراه في مجال علوم الحاسب الآلي.





وقالت حلاوتهم ريفي، مدير مركز تنمية مهارات المرأة بالوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح لها، اليوم الأربعاء، إن الدورة ستعقد في الأول من أبريل المقبل، لمدة 10 أيام بمقر المركز، وفي مجموعتين منفصلتين نظرا لزيادة الأعداد المتقدمة، وسيعقد اختبار نهاية الدور وتحصل المتقدمة على شهادة اجتياز معتمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.





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وأضافت ريفي، أن المركز يهتم بعقد الدورات المفيدة للمرأة وسوف يجري أيضا عقد دورة إسعافات أولية لمدة خمسة أيام وتمنح المتدربة شهادة معتمدة باجتياز الدورة، كما أنه سيعلن في القريب العاجل عن فتح منافذ بيع بالمعرض الدائم بالوحدة المحلية بمركز باريس لمنتجات المرأة من الأعمال اليدوية (الخوص، والخرز،والقماش والمنتجات المصنعة من الألبان)تشجيعا لعمل المرأة ومهاراتها ومساعدة المرأة المعيلة في التسويق، كما سيعرض أيضا بالمنفذ منتجات المحاصيل الزراعية من الحبوب والخضار والفاكهة، ذلك بإشراف وتعاون كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس.





من جانب اخر وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدعم جمعية شروق بمدينة الخارجة ب ٣ أجهزة تكييف للحضانة الملحقة بالجمعية وصرف مكافأة تشجيعية قدرها ١٠ آلاف جنيه للعاملين بالجمعية تقديراَ لجهودهم، خلال تفقده لأنشطة الجمعية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.





وأشاد المحافظ، بسير العمل بالجمعية وتنوع الأنشطة التنموية والخدمية التي تقدمها، موجها بمنح الجمعية مقر جديد لإقامة فرع آخر، للتوسع في أنشطتها، التي تضم دار حضانة ومعرض للمنتجات البيئية والحرف اليدوية وورشة لأعمال النجارة والأرابيسك ومركز تدريب على الحاسب الآلي فضلًا عن تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرع جمعية رجال الأعمال.