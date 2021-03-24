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حوادث

بالأسماء.. إصابة 6 عمال في انقلاب تروسيكل بالمنيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:38 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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أيمن رياض

أصيب ٦ عمال اثر إنقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه أثناء سيرهم ، أمام مدخل قرية العزيمة بمركز سمالوط غرب .


كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد الحيني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب ، يفيد بانقلاب تروسيكل محمل بعدد 6 عمال ولايوجد وفاة بهذا الحادث .


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بإنتقال الأجهزة الأمنية والفحص برئاسة الرائد الحسيني الشاروني رئيس مباحث مركز سمالوط غرب وعلي الكيال رئيس الوحده المحلية لقرية العزيمة  ، تبين إصابة كل ( رضا محمد سالم 29 سنه الصليبة و مصطفي عياد زكي 23 شوشه واحمد خلف عبد الجواد 16 سنه و يوسف سعداوي 18 سنه ومحمد مختار 26 و مختار عبد اللطيف 52 ) .



وجميعهم مصابون وتم نقلهم لمستشفي سمالوط العام ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .


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