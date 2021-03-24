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الدراما أيضا.. عميد بجامعة القاهرة: يجب الاهتمام بقضايا المرأة أكثر فى الإعلام

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:07 م
عميد كلية الإعلام
عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الإحتفال الحقيقي للمراة عندما تكون فى محور إهتمام المجتمع، مشيرة إلى أن هناك إهتماما كبيرا جدا بالمرأة الأن من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت "هويدا" خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان يوجد تخصيص عام كامل للمرأة المصرية عام 2017، موضحا أن الإعلام والقنوات والمحطات الإذاعية والتليفزيونية يعطى أهمية كبيرة للمرأة.

وتابعت أنه يجب أن يتم السير على مسارين مهمين جدا بقضايا المراة، الأول هو التخطيط السياسي وإدماج القضايا الخاصة بها فى كل مجالات التنمية، لافتة إلى أن هناك رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وقضايا المراة بها تحمل مكانة مهمة جدا.

واكدت أن   الإعلام هو الذى يتحمل المسئولية الكبيرة فى بلورة قضايا المراة، حيث انه هو الذى يغير الثقافة الموجودة، متابعة أن الإهتمام بالمرأة فى الإعلام يظهر عندما يكون هناك خطاب سياسي أو إحتفاليات أو قانون جديد.

وأشارت إلى أن فكرة التمكين تعريفها الحقيق هو نزع كل العوائق التى من الممكن أن تعيق المرأة فى تحقيق دورها بالمجتمع، مضيفة إلى أن هناك برامج مهمة جدا للتمكين الإقتصادى للمرأة والمشروعات الصغيرة المتاحة لها، حيث يجب أن يترجم كل ذلك فى الإعلام، وليس فقط إعلام البرامج ولكن فى الدراما.
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