جامعة دمنهور ترفع شعار إسعاد الآخر

أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، شعارا جديدا لجامعة دمنهور هذا العام وهو (إسعاد الآخر ) وشعار ( جامعة خضراء .. جامعة صديقة للبيئة ) كما سبق وأطلقت الجامعة شعار (جامعة بلا أسوار وجامعة خادمة للمجتمع) منذ عام ٢٠١٦ ، مشيرًا إلى أن هذا الشعار يتطلب العطاء والتضحية والعمل الجاد والإخلاص فى العمل .

جاء ذلك خلال مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس2021.

أوضح رئيس الجمهورية، أن الجامعة تسعى لتحقيق التميز من خلال ثلاثة محاور أساسية وهى وجود خريج متميز وبحث علمى متطور طبقا للمعايير الدولية وكذلك خدمة المجتمع فى كافة المشروعات والمجالات بالتعاون مع محافظة البحيرة وكافة فئات المجتمع المدنى.

أشاد "صالح" بالتخطيط المسبق والمتقن من قبل رئيس الجمهورية فى كافة مناحى الحياة من تعليم وصحة وإطلاق العديد من المبادرات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر حملة ١٠٠ مليون صحة وفيروس سى ومحو الأمية والأمية الرقمية ومبادرة حياة كريمة وأثرها على كافة القرى وتحسين ظروفهم المعيشية والسعى لتحقيق نقله نوعية كبيرة فى مسار التنمية الشاملة الذى تشهده جميع القطاعات على أرض مصرنا الحبيبة.

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