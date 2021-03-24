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توك شو

تفاصيل جديدة عن خاطفة طفل مستشفى أبو الريش

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:25 م
سيدة
سيدة
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البهى عمرو
قال مجدي رجب عم الطفل محمد حمادة رجب المختطف من مستشفى أبو الريش، إنه تم القبض على المتهمة بخطف الطفل وعمره 70 يوما.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أمن المستشفى به إهمال، موضحًا أن المستشفى لا يسمح إلا بدخول المريض فقط، ولو كان صغيرا فى السن "طفل" يسمح للأم فقط.


ولفت إلى أن المتهمة فى القضية كانت ترتدي ملابس طبيبة، وقامت بحمل الطفل، للدور العلوي، وبعد أن ذهبت الأم لتصوير البطاقة قامت المتهمة بالهروب بالطفل.


وأشار إلى أنهم ظلوا ثلاثة أيام فى الشارع، حتى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المميزة من القبض على المتهمة. وقدم الشكر لوزارة الداخلية وقسم السيدة زينب على نشاطهم.


وتابع أن والدة الطفل فى النيابة حاليًا للانتهاء من بعض الإجراءات.
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