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فن

تفاصيل تكريم وزيرة الثقافة لأول مصرى يشارك فى مسابقة للباليه بسويسرا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:05 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كرمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عارض الباليه الشاب لوكا عبد النور البالغ من العمر ١٧ عاما بعد حصوله على المركز الثاني فى مسابقة بري دى لوزان بسويسرا والتي تعد من اهم مسابقات البالية في العالم حيث يعد اول مصرى يتم اختياره للمشاركة فى المنافسات التى جمعت افضل 20 متخصصا حول العالم وذلك في حضور والديه مع الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية . 


ووجهت عبد الدايم التهنئة إلى لوكا، قائلة انه نموذج مشرف للموهوبين الشباب الذين يفخر بهم الوطن"، واضافت ان فوزه بالجائزة ياتى بمثابة اعلان عن انضمام سفير جديد لقوى مصر الناعمة بالخارج وتعبيرًا عن التميز المصرى عالميا فى مختلف المجالات.


واكدت الوزيرة على خصوبة ارض مصر الابداعية التى باتت مصدرا للريادة منذ اقدم العصور، كما اشادت برعاية اسرته لموهبته من بداياته وتشجيعهم له علي الاحتراف رغم صغر سنه . 


يذكر ان لوكا عبد النور مواليد عام 2003 ، التحق باحدى المدارس الدولية ثم ظهرت مهاراته الجسدية التى اهلته للدراسة بعدد من الاكاديميات المتخصصة فى فن الباليه بكل من مصر ، سويسرا ، المجر وتتلمذ على يد مجموعة من اهم العارضين فى العالم.


كما شارك فى الكثير من ورش العمل منها فصول الماجيستير ببراغ - ورشة عمل مع فرانسيسكو انورما – دورة الربيع بمدرسة البالية الدولية بميونخ  - دورة صيفية بأوبرا فيينا  - منح طويلة الأمد بأكاديمية تاز بزيورخ ( سويسرا ) - دورة بأكاديمية اميره ( اليونان ) – دورة باكاديمية الرقص المجرى ومدرسة ميونخ الدولية للباليه  وغيرها، وشارك فى العديد من العروض الكلاسيكية والمعاصرة على مختلف المسارح بالدول التى درس بها.

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