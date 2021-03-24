رفعت فياض: امتحانات الثانوية العامة لن يكون بها غش وسيحصل كل طالب على حقه

قال الكاتب الصحفى رفعت فياض، إنه لأول مرة يتم عمل امتحانات تجريبية لـ الثانوية العامة، موضحًا أن الوزارة تقوم بعمل تلك الامتحانات للاطمئنان على كل طالب.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الامتحانات التجريبية ستكون فى شهر أبريل و مايو.





ولفت إلى أن الطلاب تم تدريبهم فى الصف الأول الثانوي و الثاني، ولذلك سيكون هناك ثلاث امتحانات أو 4 وذلك تجنبًا لحدوث أى مشكلة، ومنعًا للغش وان كل طالب سيحصل على حقه بالكامل فى الدرجات.





وأشار إلى أن هناك حوالى 650 ألف طالب وطالبة فى الثانوية العامة ومن الممكن أن يحدث أى مشكلة سواء فى النت أو السيستم ولذلك ستكون الامتحانات التجريبية للتدريب.





وكشف أنه يتوقع نجاح التجربة التى ستقوم بها وزارة التربية و التعليم فى الثانوية العامة، مؤكدًا أن هذه التجربة بدأت من عامين.



