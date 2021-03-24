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أخبار العالم

ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. دولة عربية تعاني أزمة حادة في الأكسجين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:15 م
أزمة أكسجين
أزمة أكسجين
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محمود نوفل
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان نقلا عن نائب خالد هدلا المدير العام لـ "شركة شهاب للأكسجين" وهي الشركة التي تنتج الكميات الاكبر من الأكسجين في لبنان، ، أن هناك أزمة أكسجين في لبنان. 


وأرجع هدلا في تصريحاته سبب النقص إلى أن بعض الشركات يعتمد في تغطية حاجته على الاستيراد من دول أخرى من بينها سوريا. 


وأضاف : "بسبب ازدياد الطلب على الأكسجين في سوريا، حصل نقص في الاستيراد منها إذ أصدرت وزارة الصحة السورية قرارا بحصول أولوية المستشفيات السورية على ما تحتاجه إليه من كميات وكذلك، صدرت قرارات بمنع تصدير هذه المادة في دول أخرى كالأردن والسعودية والكويت".


وتابع :  وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن وضع خطة طوارئ سريعة تقضي بتقسيم إنتاج شركة شهاب للاكسجين في لبنان على كل الشركات الموجودة في البلد، منعا لأي انقطاع في أي مستشفى".


وختم "الوزير حسن أخذ المبادرة بالذهاب إلى سوريا، واجتمع مع القيادات السورية لتأمين النقص وإعادة التصدير إلى لبنان، حيث هناك خطط أخرى يتم العمل عليها مع الوزير حسن لاستيراد الاكسجين من بلدان عدة أخرى كي نغطي العجز الحاصل.


وتشهد الحصيلة اليومية للإصابة بفيروس كورونا في لبنان يوما بعد الاخر زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات حيث سجلت بالأمس 3851 إصابة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد منذ بداية الجائحة وحتي الآن ارتفع الي 444865 إصابة.

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