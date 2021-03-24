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أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تحاول تضليل المجتمع الدولي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:27 م
وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني
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شريف سيد
أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الاربعاء، أن ميليشيا الحوثي في اليمن تحاول تضليل المجتمع الدولي، عبر التباكي على الملف الإنساني. 

وكتب الإرياني في تغريدات على تويتر: "تباكي قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على الملف الإنساني في اليمن، مزايدة سياسية وإعلامية ومحاولة بائسة لتضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وتقويض جهود المملكة، والدول الشقيقة والصديقة لحل الازمة بطريقة سلمية، واطالة عمر الانقلاب الذي يدفع ثمنه ملايين اليمنيين". 

وقال الإرياني: "تتحمل مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن تردي الاوضاع الانسانية في اليمن على خلفية الانقلاب والحرب التي فجرتها،وتعطيل مؤسسات الدولة ونهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي،ووقف مرتبات الموظفين، وانهيار الاقتصاد الوطني والخدمات العامة، وشلل القطاع الخاص، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة". 

وأضاف: "قصفت مليشيا الحوثي المنازل والأحياء السكنية في مختلف المدن اليمنية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقطعت الطرق الرابطة بين المحافظات، وفرضت حصار غاشم منذ 6 اعوام على محافظة ومدينة تعز التي تشكل أكبر تجمع سكاني، وعرقلت عمل المنظمات الانسانية والاغاثية، ونهبت الغذاء من أفواه الجوعى". 

وأشار إلى أن: "فجرت مليشيا الحوثي المنشآت العامة ومنازل مناهضيها،واختطفت الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والصحفيين من منازلهم وزجت بهم في معتقلاتها ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وأقامت سجون خاصة بالنساء واعتدت عليهن، وجندت الأطفال والمهاجرين، وزرعت الألغام بشكل عشوائي". 

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