الاتحاد الأوروبي: الكويت شريك قوي في تسوية الأزمة بـ سوريا

وصف الاتحاد الأوروبي الیوم /الأربعاء/، دولة الكویت بأنها شریك قوي في جهود تسویة الأزمة في سوریا، وأنها في طلیعة الدول المعنیة بتنظیم المؤتمرات بشأن سوریا.









وقال مسؤول رفیع في الاتحاد الأوروبي - خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس لدعم مستقبل سوریا والمنطقة في بروكسل الأسبوع المقبل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - "لا تزال الكویت شریكا قویا نعقد معه محادثات منتظمة، بشأن المساعدات والوضع السیاسي العام في سوریا، وهي جزء من الإجماع الدولي لدعم جهود الأمم المتحدة في حل الصراع".









وأضاف أن الكویت لعبت دورا رائدا في تنظیم مؤتمرات المانحین بشأن سوریا (في 2013 و2014 و2015)، كما شاركت في رئاسة مؤتمر بروكسل الأول المعني بسوریا. وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى 60 بلدا، فضلا عن عدد من الوكالات الإقلیمیة ووكالات الأمم المتحدة؛ لحضور مؤتمر بروكسل الخامس بشأن دعم مستقبل سوریا والمنطقة في الفترة من 29 إلى 30 مارس الجاري، تحت رعایة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.









وأوضح أن المؤتمر سیعقد افتراضیا نظرا لتفشي جائحة فیروس كورونا، وأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو دعم سبل التوصل لحل سیاسي وضمان تنفیذ قرارات الأمم المتحدة، فضلا عن الحصول على تبرعات لدعم الجهود الإنسانیة للسوریین في الداخل والخارج.



