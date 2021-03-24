قتل 40.. هاشتاج أوقفوا تسميم الكلاب يجتاح تويتر السعودية





حظي وسم "أوقفوا تسميم الكلاب" بتفاعل كبير في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث ظهر في الترند بأكثر من 18 ألف تغريدة.





وجاء التفاعل مع الهاشتاج بعد الفيديو المتداول لأكثر من 40 كلبًا تم القضاء عليها من خلال تسميمها، فيما لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن قتلها.





وتباينت آراء المغردين حول تسميم الكلاب الضالة ما بين مؤيد ورافض، حيث برر المؤيدون بأنها انتشرت بشكل كبير وسط الأحياء وأصبحت تشكل تهديدًا للسكان، بينما طالب الرافضون لقتلها بعمل ملاجئ لها، أو إيجاد حلول أخرى لها بدلًا من قتلها بطريقة وحشية.



