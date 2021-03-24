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محافظات

خلال شهرين.. رفع أكثر من 22 ألف طن قمامة بمدينة مرسى مطروح

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:52 م
صدى البلد
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ايمن محمود
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف اعمال النظافة العامة والانارة والتشجير في نطاق المدينة والمركز  .


وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح علي استمرار اعمال رفع القمامة والنظافة العامة اليومية بالاحياء الـ 6 بنطاق المدينة والمركز والعزب خلال شهري فبراير ومارس الجاري.

واضاف انه تم رفع اكثر من 22 الف طن قمامة بمعدات وسيارات مجلس المدينة .

وأكد جاب الله انه يتم يوميا رفع أكثر من 450 طن قمامة من الاحياء  والعزب من خلال رجال جهاز النظافة والاحياء بمجلس المدينة. 

وناشد المواطنين بالقاء القمامة في تمام الساعة الثامنة صباحا ومساءا لرفعها من الشوارع عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة وعمال الاحياء لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى مواصلة أعمال صيانة الكابلات وكشافات أعمدة الإنارة بطريق القصر عجيبة والمدخل الشرقي للمدينة بعلم الروم والطريق الدولي واستكمال انارة تجمعات الكميلات .

وأوضح أنه يتم الرد على شكاوي المواطنين بعمل صيانة لاعمدة الانارة بمناطق علم الروم والافراد والامام مالك والعروة وطريق السلوم والخروبة .

وأعلن رئيس المدينة عن رفع كفاءة الميادين التي بها زراعات وقص وتقليم أشجار الزينة بالجزيرة الوسطى بالمدخل الشرقي للمدينة بداية من الكيلو 1 من خلال رجال التشجير.
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