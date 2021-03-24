الضرائب العقارية: لا تمديد لفترة تقديم الإقرارات.. ومستعدون لتوجيه مأموريات للمنازل

أكد أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية ومدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أنه لا تمديد لفترة جديدة لتقديم الإقرارات الضريبية عن ما هو معلن نهاية مارس الجاري.









وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن مواعيد العمل من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساء، مضيفا أنه سيتم تمديد العمل بالمأمورية بعد الساعة السادسة حتى العاشرة مساء حال إقبال المواطنين، كما يتم العمل خلال يومي الجمعة والسبت.









ولفت إلى إمكانية تقديم الإقرار في أي مأمورية، أو عن طريق بوابة مصر الرقمية، مؤكدا أن كل المواطنين الذين يملكون شقة أو عقارا أزيد من 2 مليون جنيه مطالبون بالتقديم.









وأهاب بالمواطنين سرعة التوجه لتقديم الإقرارات الضريبية مجانا لكي يتم عمل بيانات صحيحة، مشيرا إلى أن التقديم يكون بعقد الشقة وصورة البطاقة، وحال عدم امتلاك المتقدم عقد الشقة يتم تقديم إيصال كهرباء، وصورة البطاقة.







