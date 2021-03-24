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توك شو

بلاش سلام وأحضان.. طبيب يحذر: مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:47 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إننا على أعتاب الموجة الثالثة من جائحة كورونا، ومن الضروروى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على إجراءات التباعد الإجتماعي .

وأضاف إسلام عنان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  فيروس كورونا لم يضعف ولا يوجد دليل علمي على ضعف الفيروس وانخفاض حدته ".

 وتابع إسلام عنان:"  الأجسام المضادة تكون متواجدة لمدة 5 شهور فقط بعد التعافي من فيروس كورونا ثم تختفي ".

 وأكمل إسلام عنان:"  للأسف رجعنا نشوف  سلام بالايدي وأحضان في الشوارع وهذا أمر غير مطلوب مطلقا في الفترة الحالية".

 ولفت إسلام عنان:"  علينا أن نأخذ بالأسباب ونستمر في ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي خاصة مع اقتراب شهر رمضان"، مضيفا:"  المتعافي من فيروس كورونا لن يصاب بفيروس كورونا مجددا إلا بعد مرور 5 شهور ولكن المتعافي قد يعدي الآخرين بالعدوى".
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