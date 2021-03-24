بلاش سلام وأحضان.. طبيب يحذر: مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إننا على أعتاب الموجة الثالثة من جائحة كورونا، ومن الضروروى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على إجراءات التباعد الإجتماعي .





وأضاف إسلام عنان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" فيروس كورونا لم يضعف ولا يوجد دليل علمي على ضعف الفيروس وانخفاض حدته ".





وتابع إسلام عنان:" الأجسام المضادة تكون متواجدة لمدة 5 شهور فقط بعد التعافي من فيروس كورونا ثم تختفي ".





وأكمل إسلام عنان:" للأسف رجعنا نشوف سلام بالايدي وأحضان في الشوارع وهذا أمر غير مطلوب مطلقا في الفترة الحالية".





ولفت إسلام عنان:" علينا أن نأخذ بالأسباب ونستمر في ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي خاصة مع اقتراب شهر رمضان"، مضيفا:" المتعافي من فيروس كورونا لن يصاب بفيروس كورونا مجددا إلا بعد مرور 5 شهور ولكن المتعافي قد يعدي الآخرين بالعدوى".