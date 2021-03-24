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أخبار العالم

تكليف جديد من بايدن إلى نائبته كامالا هاريس

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:53 م
بايدن وهاريس
بايدن وهاريس
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قسم الخارجي
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، اختيار نائبته كامالا هاريس، للإشراف على ملف المهاجرين من المكسيك وأمريكا اللاتينية. 

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن عزمه زيارة حدود بلاده مع المكسيك "في مرحلة ما"، مؤكدا عمل إدارته على ضمان أن المهاجرين المحتملين يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء في بلدانهم الأصلية.

وتناول بايدن القضية أثناء عودته إلى البيت الأبيض من منتجع كامب ديفيد الرئاسي وقال إنه سيزور المنطقة الحدودية في وقت ما ، على الرغم من أنه لم يذكر توقيتا محددًا للزيارة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وواجه بايدن، الذي تولى منصبه في 20 يناير الماضي، انتقادات من الجمهوريين لعكسه بعض السياسات المتشددة لسلفه، دونالد ترامب، والتي يقولون إنها أدت إلى زيادة أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود.

وعززت الحكومة الأمريكية أيضًا الرسائل "الأكثر عدوانية" - باللغتين الإنجليزية والإسبانية - لإقناع المهاجرين بعدم القدوم إلى الولايات المتحدة.
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