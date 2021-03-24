تكليف جديد من بايدن إلى نائبته كامالا هاريس

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، اختيار نائبته كامالا هاريس، للإشراف على ملف المهاجرين من المكسيك وأمريكا اللاتينية.





وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن عزمه زيارة حدود بلاده مع المكسيك "في مرحلة ما"، مؤكدا عمل إدارته على ضمان أن المهاجرين المحتملين يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء في بلدانهم الأصلية.





وتناول بايدن القضية أثناء عودته إلى البيت الأبيض من منتجع كامب ديفيد الرئاسي وقال إنه سيزور المنطقة الحدودية في وقت ما ، على الرغم من أنه لم يذكر توقيتا محددًا للزيارة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.





وواجه بايدن، الذي تولى منصبه في 20 يناير الماضي، انتقادات من الجمهوريين لعكسه بعض السياسات المتشددة لسلفه، دونالد ترامب، والتي يقولون إنها أدت إلى زيادة أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود.



